Cát xây dựng ở Nghệ An đồng loạt tăng giá

Cùng thời điểm trên, các doanh nghiệp khai thác cát sạn ở các huyện: Tân Kỳ, Đô Lương… (Nghệ An), cũng đồng loạt tăng giá bán từ 30 - 40%.

Các doanh nghiệp này cho biết nguyên nhân là do Thông tư 44/2017 của Bộ Tài chính về áp thuế tài nguyên môi trường mới và Quyết định 73/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về thu thuế cấp quyền khai thác cát tăng mức thuế lên gấp 6 lần so với trước.

Giá muối giảm nhẹ. Giá muối trên cả nước giảm so với đầu năm do đang vào vụ sản xuất chính trong năm. Các tỉnh miền Bắc từ 1.500 - 2.500 đồng/kg, miền Trung từ 1.000 - 2.500 đồng/kg, miền Nam từ 500 - 1.600 đồng/kg.

Tính đến hết tháng 3, diện tích sản xuất muối cả nước ước đạt 13.367 ha, sản lượng khoảng 135.000 tấn, bằng 156% so cùng kỳ 2017. Lượng muối tồn trong diêm dân và một số doanh nghiệp sản xuất khoảng 114.000 tấn.