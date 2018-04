Đang cơ cấu lại toàn diện DongA Bank, không có chuyện cho phá sản

Theo vị này, hiện tại, phía Ngân hàng nhà nước đã có đề án tái cơ cấu toàn diện nhà băng này để hoạt động an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững.

Trước đó, theo vị lãnh đạo trên, ngày 9.12.2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46 - Bộ Công An) đã tiến hành các thủ tục khởi tố và bắt tạm giam một số cán bộ nguyên là lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DongA Bank). Còn thông tin C46 hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ngày 3.4, đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongA Bank, cùng 20 đồng phạm trong vụ án, chỉ là thủ tục truy tố theo trình tự tố tụng trong vụ án.

Trước đó, vào tháng 8.2015, Ngân hàng nhà nước cũng đã công bố kết luận thanh tra DongA Bank theo quy định của pháp luật và quyết định kiểm soát đặc biệt đối với ngân hàng này, do đã có nhiều vi phạm pháp luật về quản lý tài chính, cấp tín dụng và hoạt động kinh doanh khác, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và kinh doanh của DongA Bank. Ngân hàng nhà nước cũng đã quyết định đình chỉ quyền và nghĩa vụ của ông Trần Phương Bình đối với chức danh thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Tổng giám đốc DongA Bank.

Trong diễn biến khác, chiều nay (4.4), DongA Bank phát đi thông cáo khẳng định, hoạt động kinh doanh của ngân hàng này vẫn đang duy trì ổn định và đã có những tiến triển đáng ghi nhận, lượng khách hàng mới đến giao dịch phát sinh thường xuyên. Các tỷ lệ thanh khoản của DongA Bank tính đến hết tháng 3 đang được duy trì cao hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cụ thể, tỷ lệ dự trữ thanh khoản là 19,65% so với quy định là 10%; tỷ lệ khả năng chi trả 30 ngày đối với VNĐ là 78,9% so với quy định là 50%, đối với ngoại tệ là 74,46% so với quy định là 10%.