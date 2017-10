Tại TP.Cần Thơ, nông dân thu hoạch vụ lúa thu đông bán được giá cao hơn từ 250 - 450 đồng/kg so với vụ trước. Trên những cánh đồng ở 2 huyện Vĩnh Thạnh và Cờ Đỏ, thương lái mua lúa tươi IR 50404 tại ruộng với giá 4.800 - 5.200 đồng/kg, lúa tươi hạt dài từ 5.300 - 5.600 đồng/kg. Nhiều bà con cho biết nhờ vụ này ít bị sâu bệnh nên năng suất đạt khoảng 6 - 6,6 tấn/ha, sau khi trừ chi phí, mỗi công lãi gần 2 triệu đồng.

Tại An Giang, nông dân cũng đang vào đợt cao điểm thu hoạch lúa thu đông. Nhiều hộ nông dân cho biết ít khi nào vào đợt thu hoạch cao điểm mà giá lúa lại liên tục tăng như vụ này; chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã tăng 300 - 600 đồng/kg. Lúa thu hoạch đến đâu thương lái túc trực thu mua đến đấy, vì vậy nông dân rất phấn khởi. Anh Từ Khánh Nhơn (xã Thạnh Mỹ Tây, H.Châu Phú, An Giang) cho biết 2 tuần nay thương lái đến tận nhà xin đặt cọc mỗi công 500.000 đồng để mua lúa tươi tại ruộng. Lúa OM 5451 giá 5.500 - 5.800 đồng/kg, tăng 450 - 600 đồng/kg so với vụ lúa hè thu vừa rồi.

Anh Nguyễn Thanh Nhã, thương lái thu mua lúa ở H.Thới Lai (TP.Cần Thơ), tiết lộ lúa trong dân ở TP.Cần Thơ không còn nhiều nên thương lái phải chạy ghe sang các tỉnh Kiên Giang, An Giang thu mua và phải mất từ 2 - 3 ngày mới đầy chuyến ghe 30 tấn đem đi sấy và xay gạo bán cho các DN xuất khẩu. “Vụ này giá lúa tăng, các DN xuất khẩu gọi điện thoại đặt hàng thương lái như chúng tôi với số lượng lớn và thu mua với giá cao hơn trước từ 400 - 700 đồng/kg gạo. Vì vậy chúng tôi tăng cường chạy ngày đêm, tăng nhiều chuyến mua lúa của dân để kiếm lời”, anh Nhã nói.

Theo nhận định của một số DN thu mua lúa gạo tại ĐBSCL, hiện nay nhiều hợp đồng xuất khẩu gạo sang các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Philippines… khá thuận lợi nên giá lúa tại ĐBSCL có chiều hướng tăng cao so với các năm trước. Đây là tín hiệu đáng mừng cho bà con nông dân.

Đặng Ngọc