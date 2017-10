Chỉ số VN-Index cuối phiên tăng mạnh 8,86 điểm, đạt mức 828,29 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng ít hơn với 0,54 điểm và đạt 0,5%. Tổng khối lượng giao dịch trong phiên đạt 305 triệu CP với tổng trị giá trên 6.900 tỉ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm 3.048 tỉ đồng.

Thanh khoản thị trường tăng vọt có sự đóng góp lớn từ thương vụ thỏa thuận của khối ngoại hơn 74,5 triệu CP của ACB ở giá tham chiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt 2.350 tỉ đồng. Số lượng CP này tương đương 7,2% khối lượng đang niêm yết của ACB.

Hiện tại, ACB có các cổ đông ngoại bao gồm Dragon Capital, Standard Chartered Bank và Connaught Investors Limited. Trong đó Dragon Financial Holdings Limited và Standard Chartered đều có người liên quan tham gia vào Hội đồng quản trị và thuộc diện phải công bố thông tin trước khi giao dịch. Tuy nhiên hai quỹ này không có thông tin bán ACB, do đó khả năng cao nhất, giao dịch thỏa thuận do Connaught Investors Limited bán ra.

M.Phương