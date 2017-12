Khó xảy ra tình trạng “bong bóng” BĐS

Ông Lê Hoàng Châu cũng nhận xét hoạt động M&A trong BĐS phát triển mạnh hơn trong năm 2018 sẽ đẩy nhanh việc thực hiện các dự án và góp phần sàng lọc thị trường. Dòng vốn FDI và nguồn kiều hối vẫn tiếp tục là nguồn lực quan trọng đầu tư vào nền kinh tế và thị trường BĐS trong năm 2018. Nhưng năm nay khó có thể xảy ra tình trạng "bong bóng" BĐS do có sự can thiệp, điều chỉnh ngày càng kịp thời và hiệu quả của nhà nước; các DN cũng sẽ nỗ lực tái cơ cấu đầu tư, định hình lại sản phẩm phù hợp nhu cầu của thị trường và do các NĐT thứ cấp và người tiêu dùng thông minh, ngày càng tỉnh táo và am hiểu thị trường hơn.