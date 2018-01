Xử lý dứt điểm các kiến nghị của tiểu thương

Chợ An Đông có tên chính thức là Trung tâm thương mại - dịch vụ An Đông. Tuy chức năng là “trung tâm thương mại - dịch vụ” nhưng trên thực tế, An Đông hoạt động theo mô hình chợ truyền thống. Đây là chợ lớn nhất của quận 5 với hơn 2.300 tiểu thương, và là một trong những chợ quy mô lớn nhất của TP.HCM. Thời gian qua, cách điều hành, quản lý của Ban quản lý chợ An Đông bị tiểu thương nhiều lần phản ứng. Những “lình xình” chủ yếu do việc quản lý tài chính không minh bạch, việc nâng cấp, sửa chữa chợ chậm trễ… khiến tiểu thương bất bình. Trả lời Thanh Niên, Chủ tịch UBND Q.5 Phạm Quốc Huy khẳng định quận đã kiểm tra, khắc phục những thiếu sót do nguyên nhân chủ quan từ Ban quản lý chợ. Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, UBND Q.5 đã và đang tích cực giải quyết dứt điểm các kiến nghị của tiểu thương nhằm ổn định hoạt động buôn bán, kinh doanh ở chợ.