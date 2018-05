Nhà nước cần ra tay hạ sốt đất

Trước tình trạng giá đất tăng phi mã, nguy cơ bong bóng bất động sản, nhiều tỉnh, thành đã phải dùng giải pháp mạnh là ngưng chuyển nhượng, tách thửa đất nông nghiệp, chuyển mục đích sử dụng đất... để hạ nhiệt giá đất. Theo các chuyên gia, muốn hạ sốt, nhà nước phải vào cuộc.



Chuyên gia bất động sản Huỳnh Phước Nghĩa nhận xét, các quyết định ngừng cho giao dịch, không cho tách thửa, không cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất là biện pháp bất đắc dĩ nhưng cần thiết để hạ nhiệt cơn sốt đất phi lý hiện nay, giống như năm 2017 TP.HCM cũng đã phải đưa ra một giải pháp tương tự để cắt cơn sốt đất. Tuy nhiên về lâu dài, để hạn chế tình trạng tăng giá đất phi lý như hiện nay cần xem xét, đưa ra giải pháp tổng thể. Trong đó, Chính phủ cần phải có một chính sách thuế để điều tiết những người nắm giữ nhiều đất đai. Đồng thời phải kiểm soát được được nguồn tiền đổ vào đất thì mới mong kiểm soát được giá đất.

Ông Bùi Quang Tín thì cho rằng một nền kinh tế thị trường là vừa tự điều tiết cung cầu, nhưng cũng cần sự điều tiết của nhà nước khi cần thiết. Thời gian qua thông tin về các dự án rất lộn xộn, người dân muốn tìm hiểu không biết ở đâu. Nếu nhà nước có một doanh nghiệp công chuyên cung cấp thông tin các dự án cho người dân thì “cò đất” không thể lợi dụng để thổi giá lên được. Việc giá đất bị đẩy lên cao thời quan qua, một phần do cơ sở hạ tầng, phần còn lại là do người đầu tư thiếu thông tin. Vì vậy, rất cần sự điều tiết, thậm chí can thiệp mạnh từ nhà nước để đưa thị trường về trạng thái ổn định, bảo vệ quyền lợi cho người dân, tránh tình trạng sốt ảo. Kiểm soát, thậm chí siết dòng vốn vào bất động sản, siết chặt thanh tra giám sát các dự án vay vốn từ ngân hàng và chỉ cho vay những dự án có pháp lý rõ ràng, đầy đủ. Bộ Xây dựng cần ban hành các chính sách để đảm bảo quyền lợi cho người mua nhà như dự án phải có bảo lãnh ngân hàng, dự án phải được xây dựng rồi mới được bán…