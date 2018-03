Trung Quốc dịu giọng với Mỹ về thương mại

Năm 2017, tổng công suất của các nhà máy điện than ngừng hoạt động toàn cầu vượt 25.000 megawatts (MW). Đây là một cột mốc mới về sự thoái trào của ngành điện than kể từ năm 2015. Nếu xu hướng này được tiếp tục, ngành điện than có thể hết thời vào năm 2022.