Trung Quốc tăng cường kiểm soát hãng tài chính của Jack Ma

Không có công ty nào trên thế giới giống như Ant Financial, khi hãng này vừa có thanh toán trực tuyến, vừa có bảo hiểm, cho vay, điểm tín dụng, quản lý tài sản và nhiều hơn thế nữa. Công ty tài chính của tỉ phú Jack Ma giống như sự kết hợp giữa PayPal, Geico, Wells Fargo và Equifax, với một chút của BlackRock.



Theo Bloomberg, nhờ sự phát triển của các ứng dụng di động thông minh và tầng lớp trung lưu Trung Quốc ngày càng giàu có, Ant Financial đã chiếm ưu thế tại quỹ thị trường tài chính lớn nhất thế giới và cứ mỗi ba tháng hãng này lại xử lý hơn 2.400 tỉ USD thanh toán di động. Nhiều khách hàng dựa vào Ant Financial cho hầu như mọi khía cạnh trong đời sống tài chính của họ.

Tuy nhiên, khả năng tiếp cận bất thường của Ant Financial có thể sớm khiến công ty gặp khó khăn lớn. Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc lo ngại rằng Ant Financial và các công ty tài chính khác sẽ gây ra rủi ro cho hệ thống tài chính của nền kinh tế trị giá 12.700 tỉ USD. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, hiện các nhà hoạch định chính sách đang soạn thảo quy định mới có khả năng sẽ hạn chế sự phát triển của các công ty tài chính.

Ant Financial là một trong những công ty được hưởng lợi nhiều nhất từ "kỷ nguyên tự do" trong quy định tài chính của Trung Quốc. Nhưng chính phủ Bắc Kinh bây giờ đang chuyển sang chế độ kiểm soát rủi ro, cố gắng ngăn chặn các khoản nợ từ công ty và người tiêu dùng. Vai trò ngày càng tăng của Ant Financial trong hệ thống tài chính của đất nước đã khiến hãng này trở thành mục tiêu hiển nhiên đối với giới chức trách.

“Các nhà điều tiết đã có một chút chậm chạp trong việc phản ứng trước sự tăng trưởng của Ant Financial, nhưng sự đồng thuận bây giờ là một cái gì đó phải được thực hiện. Công ty này đã trở nên quá lớn để thất bại. Bất kỳ rủi ro nào cũng có thể khiến thị trường hoặc thậm chí là xã hội bị rối loạn”, Dong Ximiao, nhà nghiên cứu cấp cao tại Renmin University of China tại Bắc Kinh, nói.

Triển vọng giám sát chặt chẽ hơn đến vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm đối với Ant Financial. Công ty đang trong quá trình hoàn thiện vòng gọi vốn 10 tỉ USD và có thể sớm tham gia vào một trong những danh sách thị trường chứng khoán được mong chờ nhất, kể từ khi Jack Ma đưa Alibaba lên sàn New York (Mỹ) cách nay bốn năm. Ant Financial cũng đang vật lộn với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ Tencent Holdings, hãng công nghệ Trung Quốc đang phân nhánh thêm các dịch vụ tài chính.

“Ở Trung Quốc, chính phủ có xu hướng không tham gia vào các vấn đề cá nhân của một công ty, cho đến khi nó đủ lớn”, Chen Shujin, giám đốc phân tích tài chính tại Huatai Securities Co. ở Hồng Kông, cho hay.

Một số hoạt động của Ant Financial đã phải đối mặt với hạn chế chặt chẽ hơn trong những tháng gần đây. Quỹ thị trường tiền tệ Yu’E Bao của công ty phải đặt giới hạn đăng ký hằng ngày vào tháng 2.2018. Hai trong số các đơn vị cho vay tiêu dùng của công ty đã tăng gấp ba bộ đệm vốn vào tháng 12.2017 sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đưa ra các yêu cầu mới, khó khăn hơn cho ngành này.