Theo báo cáo của ông Phạm Quang Dũng - Tổng giám đốc Vietcombank về kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm về triển khai nhiệm vụ kinh doanh các tháng cuối năm 2017, Vietcombank đã bám sát diễn biến thị trường, quán triệt các phương châm và quan điểm chỉ đạo điều hành đã đề ra từ đầu năm. Cụ thể, toàn hệ thống đã nỗ lực phấn đấu và đã đạt được những kết quả hết sức tích cực trên mọi mặt hoạt động: quy mô tăng trưởng cao, cơ cấu chuyển dịch đúng định hướng, chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt, thu từ hoạt động phi tín dụng tăng mạnh...

Nhờ đó, lợi nhuận đạt kết quả cao, các tỷ suất sinh lời được cải thiện: lợi nhuận trước thuế trước dự phòng đạt 12.186 tỉ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế (riêng lẻ) đạt 7.687 tỉ đồng, tăng 24,4% so cùng kỳ, cao nhất trong các ngân hàng tại Việt Nam. Tỷ lệ nợ xấu chỉ còn 1,13%, giảm 0,4% so với đầu năm. Cổ phiếu VCB liên tục nằm trong top 3 doanh nghiệp có mức vốn hóa lớn nhất thị trường.