Vụ cháy xe khách xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng 21.7 trên quốc lộ 1, đoạn gần ngã ba Sông Thao, thuộc xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai.



Kinh hoàng cháy xe khách ở Đồng Nai khiến 7 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách loại 24 chỗ BKS 50E - 447.02 do tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi, ở Khánh Hòa) điều khiển theo hướng từ Lâm Đồng đi TP.HCM. Khi đến địa điểm trên, xe khách lao vào lan can lề đường, sau đó xe bốc cháy.

Lúc này, tài xế mở cửa và đưa một số hành khách xuống xe. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát quá nhanh, nhiều hành khách phía sau không thể thoát ra ngoài, dẫn đến bị thương và tử vong.

Vụ việc khiến 7 người chết, 5 người bị thương, số người đi trên xe chưa xác định.

Hiện vụ việc đang cơ quan chức năng thành phố Đồng Nai điều tra làm rõ.