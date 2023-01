Kinh hoàng cuộn thép tuột xích, đè méo cabin xe đầu kéo

Mạng xã hội mới đây xuất hiện một đoạn video ghi lại tình huống giao thông khiến nhiều người “thót tim”, khi một xe đầu kéo chở thép đang di chuyển trên quốc lộ bất ngờ phanh gấp khiến cuộn thép trên sàn thùng đứt xích chằng, lao về phía cabin xe, suýt dẫn đến tai nạn chết người.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 6.1.2023 trên Quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Theo hình ảnh được camera giám sát giao thông khu vực ghi lại được, thời điểm nói trên, một xe đầu kéo chở theo 3 cuộn thép đang lưu thông trên Quốc lộ 51. Khi đến ngã ba giao với đường Phước Bình, do tài xế lái quá ẩu, không chú ý quan sát đèn tín hiệu giao thông; chiếc xe đầu kéo đang di chuyển với tốc độ khá cao đã phải phanh gấp khi phát hiện đèn đỏ tại ngã ba bật sáng.

Hậu quả, một cuộn thép trên sàn thùng phía sau xe đã bị đứt dây xích chằng, lao về phía trước đè trúng phần cabin khiến bộ phận này bị gãy và móp méo nặng. May mắn, vụ tai nạn không gây nguy hiểm đến tính mạng của tài xế. Cuộn thép sau đó rơi xuống đường cũng không đè trúng phương tiện khác.





Mặc dù vậy, vụ việc cũng khiến nhiều người chứng kiến phải một phen “thót tim”. Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm nói trên sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm cũng đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý của nhiều người. Đa phần cư dân mạng cũng tỏ ra “hú vía” với vụ tai nạn.

Bên cạnh đó, không ít người cũng bày tỏ sự bức xúc với cách lái xe quá ẩu cùng kiểu chằng buộc cuộn thép quá chủ quan, thiếu an toàn của tài xế xe đầu kéo. Facebook Nguyễn Thành Trung bất bình: “Chạy ẩu mà phanh gấp như thế thì có chằng xích gì nó cũng đứt, nặng cả tấn mà phi theo đà thì cản sao được?”. Tài khoản Thinh Ta bình luận: “Thấy bị nạn thì tội thật, mà tội mấy cũng không chấp nhận kiểu chạy xe như thế này được, lỡ may va vào người đi bên cạnh thì ai mới đáng trách? Lại hại người hại mình”.

Nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng cần có những giải pháp, chế tài để giám sát, đảm bảo an toàn trong những trường hợp xe siêu trường siêu trọng chở hàng nặng di chuyển trên đường. Facebook Duc Tai bình luận: “Phải có chế tài phạt nặng với những tài xế vận chuyển các cuộn tôn, thép mà không đảm bảo an toàn. Có như vậy mới không còn xảy ra những vụ việc tương tự”. Đồng quan điểm, nick name Hào Lê cho rằng: “Đã quá nhiều cái chết thương tâm vì chủ quan, lơ là và quản lý lỏng lẻo thế này rồi. Đề nghị cơ quan chức năng cần siết chặt hơn, đảm bảo an toàn giao thông cho những người đi đường khác”.