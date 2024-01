Kinh hoàng tai nạn mô tô trên đường song hành Xa lộ Hà Nội

Đến hơn 19 giờ tối 27.1.2024, lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn phường Linh Trung (thành phố Thủ Đức, TP.HCM) làm 2 người tử vong.

Danh tính các nạn nhân được xác định là một thanh niên 21 tuổi, quê tỉnh Bắc Kạn, và một thanh niên 26 tuổi, quê tỉnh An Giang.

Hiện trường vụ tai nạn TRẦN DUY KHÁNH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 27.1, thanh niên quê Bắc Kạn chạy mô tô phân khối lớn (chưa rõ biển số) trên đường song hành Xa lộ Hà Nội, hướng từ Đồng Nai đi ngã tư Thủ Đức.

Khi còn cách ngã tư Thủ Đức khoảng 200 mét (đoạn thuộc phường Linh Trung), mô tô đã va chạm trực diện với xe máy do thanh niên quê An Giang cầm lái chạy theo hướng ngược lại.

Cú va chạm trực diện làm 2 xe máy văng xa, 2 nạn nhân tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, các phương tiện bể nát, biến dạng hoàn toàn, nằm chắn hết làn đường song hành Xa lộ Hà Nội.

Nhận tin báo, Đội CSGT - trật tự Công an thành phố Thủ Đức đã có mặt điều tiết giao thông. Công an thành phố Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã phong tỏa hiện trường, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai những người liên quan để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.