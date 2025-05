Kinh nghiệm phòng chống cháy nổ do điện của 'ông chủ' cửa hàng gas

An toàn và sử dụng điện tiết kiệm không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, góp phần tích cực đến môi trường thiên nhiên mà còn bảo vệ được tính mạng, sức khỏe con người và đặc biệt tránh được cháy nổ gây thiệt hại về tài sản.

Sử dụng điện an toàn và tiết kiệm cùng kinh nghiệm sẻ chia, không chỉ là việc tắt các thiết bị điện khi không cần thiết mà còn bao gồm việc sử dụng các thiết bị điện an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn năng lượng.

Lắp Aptomat cho từng thiết bị điện như máy lạnh, máy giặt, máy bơm... để bảo vệ quá tải, chống giật Ảnh: TGCC

Tôi tham gia các lớp tập huấn “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy số 2” Ảnh: TGCC

Là người sử dụng điện hộ gia đình kết hợp với kinh doanh khí đốt hóa lỏng (gas), tôi luôn tìm tòi học tập và nâng cao kiến thức cũng như các kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và chia sẻ kinh nghiệm đến với các khách hàng để nhà nhà, người người chung tay tiết kiệm điện thành thói quen và sử dụng điện an toàn, phòng chống cháy nổ.

Tuân thủ quy định phòng chống cháy nổ để an toàn về điện

Là chủ cửa hàng kinh doanh gas, tôi luôn đặt an toàn và tiết kiệm điện, phòng chống cháy nổ lên hàng đầu. Bên cạnh lịch hẹn đến ngày đăng ký khóa tập huấn phòng cháy chữa cháy định kỳ của cơ quan công an là lịch kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống điện, dây dẫn điện cùng các thiết bị điện để sửa chữa, thay thế kịp thời, đảm bảo thiết bị điện vận hành an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Từ ngày đầu tiên bố trí hệ thống điện tại cửa hàng, tôi đã lựa chọn thợ điện chuyên nghiệp để đi đường dây điện. Để đảm bảo an toàn điện, tôi đã trao đổi với thợ điện tính toán, lựa chọn dây dẫn điện phù hợp với khả năng chịu tải tiêu thụ điện. Theo sát quá trình thợ điện làm việc, tôi luôn thấy dây điện được nối so le và quấn băng cách điện, được luồn vào trong ống, hộp bảo vệ. Và luôn lựa chọn các thiết bị điện chất lượng tốt, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng - hàng Việt Nam chất lượng cao.

Việc lắp đặt Aptomat tổng, Aptomat nhánh cũng được tách riêng biệt từng khu vực cửa hàng trưng bày và khu vực nhà ở để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Với các thiết bị điện như: máy giặt, máy lạnh, máy bơm, tivi, quạt gió, đèn chiếu sáng, nồi cơm điện, ấm siêu tốc, bàn ủi, ổ cắm..., tôi thiết kế Aptomat riêng để bảo vệ quá tải, chống giật. Đồ đạc, chất dễ gây cháy trong nhà đều được đặt xa các thiết bị điện ít nhất 50 cm để phòng cháy.

Mỗi khi có các nhà phân phối, đại lý cấp I hỗ trợ bảng hiệu, hộp đèn cho cửa hàng, tôi luôn ưu tiên chọn những thợ hàn đã qua đào tạo để đảm bảo an toàn điện và luôn nhắc nhở thợ hàn phải cẩn thận, đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các vị trí hàn, cắt tối thiểu là 10 m. Đồng thời, khâu dọn dẹp trước và sau khi hàn, cắt kim loại cũng được quan tâm, nhất là công suất của máy hàn cũng như lắp thiết bị Aptomat để tránh quá tải và điện giật. Các bình gas hay vật tư hàng hóa dễ cháy tại cửa hàng cũng được di chuyển đến khu vực an toàn và luôn che chắn bằng những tấm cách nhiệt để vảy hàn rơi xuống không gây cháy.

Ngay tại cửa hàng, tôi luôn trang bị các quy định, điều lệnh về phòng chống cháy nổ. Lên lịch và kiểm tra định kỳ thời hạn nạp các bình chữa cháy; đặt các bình chữa cháy ở nơi dễ thấy, dễ lấy; trang bị các dụng cụ chữa cháy tại chỗ như cát, thùng chứa nước…

Thường xuyên tham gia các lớp tập huấn tổ dân cư phòng cháy chữa cháy tự quản của xã “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy số 2” thuộc ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, H.Đức Hòa (Long An). Tích cực tuyên truyền cách phòng cháy chữa cháy cũng như các kỹ năng thoát nạn an toàn cho các khách hàng, người dân.

Nội quy phòng cháy chữa cháy và tiêu lệnh chữa cháy được trang bị tại cửa hàng Ảnh: TGCC

Câu nhắc nhở mỗi ngày tại cửa hàng Ảnh: TGCC

Tôi cùng cả nhà luôn duy trì thói quen rút phích cắm ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng - nhất là các thiết bị ở chế độ chờ để tránh tiêu tốn điện năng như tivi; rút dây sạc điện thoại khi pin đầy và không sạc nhồi, sạc qua đêm; tập trung quần áo của cả nhà để ủi một lần vào 21 giờ; luôn rút phích cắm máy sấy tóc; tận dụng ánh nắng tự nhiên để phơi đồ, không treo, phơi quần áo lên đèn, quạt sưởi và luôn để tránh xa các thiết bị điện. Việc nấu nướng cũng phải đúng nơi và luôn có người trông coi để phòng chống cháy nổ.

Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm chính là giúp cho hệ thống lưới điện luôn an toàn. Tôi luôn vận động người thân, khách hàng cùng lan tỏa thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen của ngành điện Việt Nam.