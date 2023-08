Kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn giã từ đội tuyển bơi Việt Nam

Nguyễn Hữu Kim Sơn từng xuất sắc đoạt HCV SEA Games 29 năm 2017 tại Malaysia ở nội dung 400 m cá nhân hỗn hợp. Ở các kỳ SEA Games sau đó anh chỉ xếp sau kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung 1.500 m tự do. "Hot boy" này góp công vào thành tích 2 tấm HCV liên tiếp của đội tiếp sức 4x200 m tự do nam ở 2 kỳ SEA Games gần nhất. Ở giải bơi vô địch thế giới hồi tháng 7 vừa qua tại Nhật Bản, Nguyễn Hữu Kim Sơn xếp hạng 27 ở nội dung 1.500 m tự do với thành tích 16 phút 20 giây 45. Anh cũng góp mặt ở đội hình tiếp sức 4x200 m tự do, xếp hạng 17 trong 17 đội tham dự.