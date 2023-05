Kình ngư số 1 Việt Nam không dự giải bơi vô địch thế giới tại Nhật Bản

Theo kế hoạch, ngày mai (24.5), 3 chàng "hot boy" của đội tuyển bơi Việt Nam là Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên sẽ lên đường trở lại Hungary tập huấn với trọng tâm cho ASIAD 19 diễn ra vào tháng 9 tới tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Nguyễn Huy Hoàng không dự giải bơi vô địch thế giới 2023 NGỌC DƯƠNG

Thông tin từ bộ môn bơi Tổng cục TDTT cho hay từ ngày 23.7 đến 30.7 tới sẽ diễn ra giải bơi vô địch thế giới ở Fukuoka (Nhật Bản). Ở giải đấu này, Nguyễn Huy Hoàng đạt chuẩn B tham dự ở 3 nội dung là 1.500 m tự do, 400 m tự do và 200 m tự do. Tuy nhiên với quyết tâm tập luyện để cải thiện thành tích, đạt điểm rơi phong độ cao tại ASIAD 19 nên sau khi bàn bạc với chuyên gia, ban huấn luyện, Nguyễn Huy Hoàng quyết định không tham dự giải vô địch thế giới.

Nguyễn Huy Hoàng (thứ hai từ phải sang) dồn toàn lực cho ASIAD 19 HÀ PHƯƠNG

Ở SEA Games 32 vừa qua, kình ngư quê Quảng Bình đoạt 3 HCV ở các nội dung 400 m tự do, 1.500 m tự do, tiếp sức 4x200 m tự do nhưng chưa hài lòng với thông số thành tích mà mình đạt được. Việc lịch thi đấu bất lợi là một phần nguyên nhân khiến Huy Hoàng không có được thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, anh cũng cho biết không quá đặt nặng thành tích mà chỉ xem SEA Games 32 như đợt kiểm tra để hướng đến mục tiêu quan trọng là ASIAD 19.

Kình ngư Việt kiều Pháp Jeremie Loic Nino Lương sẽ tham dự giải bơi vô địch thế giới vào tháng 7 tới tại Nhật Bản NGỌC DƯƠNG

Theo điều lệ giải bơi vô địch thế giới 2023, ngoài Nguyễn Huy Hoàng, đội tuyển bơi Việt Nam còn có Trần Hưng Nguyên (200 m, 400 m cá nhân hỗn hợp), Phạm Thanh Bảo (100 m, 200 m ếch), Jeremie Loic Nino Lương (50 m, 100 m tự do), Hồ Nguyễn Duy Khoa (200 m bướm) đạt chuẩn B và dự kiến sẽ góp mặt thử sức tại giải.