Ba mũi nhọn của đội tuyển bơi Việt Nam ở ASIAD 19

Ngày 24.5 tới, Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên sẽ quay trở lại Hungary tập huấn nhằm chuẩn bị cho ASIAD 19. Đây là giai đoạn chuẩn bị chuyên môn mang tính quyết định đến thành tích của 3 gương mặt chủ lực đội tuyển bơi Việt Nam được gửi gắm hy vọng tỏa sáng ở đấu trường châu lục.

Nguyễn Huy Hoàng hứa hẹn đạt thông số thành tích tốt ở ASIAD 19 HÀ PHƯƠNG

Ở SEA Games 32 vừa qua tại Campuchia, Nguyễn Huy Hoàng giành 2 HCV cá nhân ở nội dung 400 m tự do, 1.500 m tự do và 1 HCV tiếp sức 4 x 200 m tự do. Phạm Thanh Bảo đoạt 2 HCV nội dung 100 m ếch, 200 m ếch (phá 2 kỷ lục SEA Games). Trần Hưng Nguyên đoạt 2 HCV cá nhân 200 m cá nhân hỗn hợp, 400 m cá nhân hỗn hợp và 1 HCV tiếp sức 4 x 200 m tự do.

Phạm Thanh Bảo được kỳ vọng tạo đột phá HÀ PHƯƠNG

Kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng lý giải, sở dĩ thông số thành tích của anh tại SEA Games 32 chưa tốt bởi anh cùng ban huấn luyện đặt trọng tâm ở ASIAD 19. Ở ASIAD 18 năm 2018, Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc đoạt HCB nội dung 1.500 m tự do, HCĐ 800 m tự do. Trong 3 mũi nhọn của điền kinh tham dự ASIAD 19 thì khả năng cạnh tranh huy chương của Huy Hoàng cũng cao nhất do thông số thành tích của anh nằm trong nhóm đầu.

Trần Hưng Nguyên cũng được kỳ vọng cải thiện thông số thành tích ở ASIAD 19 HÀ PHƯƠNG

Ngoài mục tiêu săn huy chương ở ASIAD 19, Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo cùng Trần Hưng Nguyên còn tìm kiếm suất tham dự Olympic Paris 2024. Ở Olympic Tokyo 2020 (tổ chức năm 2021), Nguyễn Huy Hoàng cùng Nguyễn Thị Ánh Viên là 2 đại diện đội tuyển bơi Việt Nam tranh tài nhưng không thể cạnh tranh với các kình ngư rất mạnh của các cường quốc bơi lội như Mỹ, Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hungary,…