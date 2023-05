Màn kết không như ý của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng

Ngoạn mục điền kinh

3 tấm HCV đầy ngoạn mục của các "cô gái vàng" ở ngày thi đấu hôm qua giúp điền kinh VN đeo bám quyết liệt Thái Lan. Chiến thắng của Nguyễn Thị Huyền ở đường chạy 400 m rào thực sự kịch tính, khi cô thắng đối thủ Philippines Lauren Robyn bằng cú nước rút mạnh mẽ ở những mét cuối. "Đối thủ người Philippines rất mạnh nên chiến thuật mà HLV đề ra cho tôi là phải đeo bám. Tôi cảm nhận cô ấy (Lauren Robyn) chạy rất tốt, vượt rào trước mình cả một đoạn. Đến rào thứ 9 cô ấy vẫn qua trước. Tôi sợ lắm nhưng vẫn phải tỉnh táo, cố rướn lên để bung sức nước rút", Nguyễn Thị Huyền kể lại. Chiến thắng này giúp Huyền quên đi nỗi buồn thất bại ở nội dung 400 m nữ sở trường (chỉ giành HCB). Cô hiện đã đoạt được 2 HCV tại SEA Games 32 sau chiến thắng nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400 m. "Mục tiêu tiếp theo của tôi là cùng đồng đội chuẩn bị thi 4x400 m tiếp sức nữ, bảo vệ thành công tấm HCV nội dung này", Nguyễn Thị Huyền chia sẻ.

Bên cạnh đó, chiếc HCV ở nội dung 800 m của VĐV Nguyễn Thị Thu Hà cũng để lại nhiều cảm xúc. Nữ VĐV người Nam Định bị đối thủ người Philippines Bernalyn bỏ lại ngay từ vòng đầu, nhưng cô đã bứt tốc mạnh mẽ ở vòng cuối để cán đích đầu tiên với thành tích 2 phút 08 giây 55. Ở nội dung 7 môn phối hợp nữ, VĐV Nguyễn Linh Na hoàn tất nội dung cuối 800 m với vị trí thứ 2 sau đồng đội Hoàng Thanh Giang, để sau 2 ngày thi đấu có số điểm tổng cộng 4.705, đoạt HCV trước đối thủ Philippines Sarah Dequinan (4.675 điểm). Linh Na đã phải hoãn đám cưới để tập trung cho SEA Games 32, vì vậy thành tích này là một món quà đền bù xứng đáng.

Hôm qua, kình ngư số 1 VN Nguyễn Huy Hoàng phải chạy đua với thời gian để tranh tài 2 nội dung chung kết liên tiếp là 400 m tự do và 200 m bướm. Ở 400 m tự do, kình ngư quê Quảng Bình chịu sự đeo bám quyết liệt của Hoe Yean Khiew (Malaysia) và Lim Glen Jun Wei (Singapore) nhưng vẫn xuất sắc vươn lên giành chiến thắng, đoạt HCV với thành tích 3 phút 49 giây 50.

Trong ngày hôm qua đoàn thể thao VN đoạt 8 HCV, 6 HCB và 4 HCĐ. Những gương mặt vàng gồm: Dương Thúy Vi (nội dung thương và kiếm thuật nữ, môn wushu); Triệu Thị Phương Thủy (hạng cân 48 kg nữ, môn Kun Khmer); Nguyễn Thị Huyền (nội dung chạy 400 m rào nữ, môn điền kinh); Bùi Yến Ly (hạng cân 57 kg nữ, môn Kun Khmer); Nguyễn Thị Thu Hà (nội dung chạy 800 m nữ, môn điền kinh); Nguyễn Linh Na (nội dung 7 môn phối hợp, môn điền kinh); Nguyễn Huy Hoàng (400 m tự do nam, môn bơi); 8. Nguyễn Trần Thanh Tự (nội dung carom, môn billiard).

Chỉ có chưa đầy 10 phút để chuẩn bị cho chung kết nội dung 200 m bướm nên ngay sau khi lên bờ, Huy Hoàng lập tức di chuyển qua hồ phụ để hồi phục. 2 HLV, 1 bác sĩ của đoàn thể thao VN cũng nhanh chóng có mặt xoa bóp cơ giúp kình ngư số 1 VN hồi phục. Tuy nhiên với thời gian nghỉ quá ngắn, anh chỉ về hạng tư, không bảo vệ được HCV. "Trong sự nghiệp thi đấu của mình, tôi chưa từng phải thi đấu với lịch sít sao nhau như vậy. Nếu cách nhau tầm 20-30 phút thì được, còn đây vừa bơi xong rồi lại bơi liền thì mình chỉ có thể vừa đi vừa thở, tâm lý cũng không được tốt", Huy Hoàng nói. Kết thúc SEA Games 32 với 2 HCV cá nhân (1.500 m tự do, 400 m tự do), 1 HCV tiếp sức (4x200 m tự do), Huy Hoàng cho biết anh cùng BHL chuẩn bị cho giải đấu quan trọng nhất trong năm nay là ASIAD 19 diễn ra vào tháng 9 tại Trung Quốc.

Cũng hôm qua, kình ngư Phạm Thanh Bảo không bảo vệ được tấm HCV ở cự ly 50 m ếch và kết thúc SEA Games 32 với 2 HCV cùng 2 kỷ lục ở nội dung 100 m ếch, 200 m ếch. Đội tuyển bơi VN đoạt tổng cộng 7 HCV, kém 4 HCV so với SEA Games 31. Trong khi đó Singapore tiếp tục thống trị làng bơi khu vực khi đoạt 22 HCV.