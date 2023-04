SEA Games 32: Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn trông chờ vào dàn ‘hot boy’

"Ém quân" ở Hungary

Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam Đinh Việt Hùng cho biết từ giữa tháng 2, đội hình chủ lực của đội tuyển bơi Việt Nam gồm Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Hoàng Quý Phước, Nguyễn Quang Thuấn (nam), Nguyễn Thúy Hiền, Lê Quỳnh Như (nữ) đã sang Hungary tập huấn.

"Đây đều là những VĐV chủ lực của đội tuyển bơi Việt Nam trong đó dàn tuyển thủ nam đóng góp thành tích đoạt 11 HCV ở SEA Games 31, còn 2 tuyển thủ nữ trẻ, được đầu tư cho tương lai. Ở Đại hội thể thao toàn quốc cuối năm 2022, đội tuyển bơi không may có 2 trường hợp bị chấn thương là Trần Hưng Nguyên và Phạm Thanh Bảo. Rất may mắn là các em đã kịp hồi phục, dần lấy lại phong độ thông qua chỉ số tập luyện và thi đấu ở Hungary. Một nhân tố mà chúng ta cũng kỳ vọng sẵn sàng gánh vác trọng trách cùng các đàn anh là kình ngư sinh năm 2006 Nguyễn Quang Thuấn. Em trai Ánh Viên đoạt HCB ở SEA Games 31, vượt qua Trần Hưng Nguyên ở Đại hội thể thao toàn quốc và sẽ bọc lót cho nhau để bảo vệ ngôi đầu ở các nội dung cá nhân hỗn hợp tại SEA Games 32", ông Đinh Việt Hùng cho biết.

Nguyễn Quang Thuấn (em trai Ánh Viên) hứa hẹn bùng nổ ở SEA Games 32 Độc Lập

Hungary là điểm đến tập huấn quen thuộc của các kình ngư hàng đầu Việt Nam nhờ điều kiện tập luyện tốt. Ngoài tập luyện, đội tuyển bơi còn thi đấu cọ xát ở một số giải đấu hoặc kiểm tra thành tích nội bộ. Theo báo cáo từ HLV trưởng Nguyễn Hoàng Vũ, đội hình chủ lực sẽ canh điểm rơi phong độ tốt nhất cho SEA Games 32. Đội sẽ trở về Việt Nam vào cuối tháng 4, sau đó di chuyển qua Campuchia tranh tài.

Thách thức ở SEA Games 32

Ông Đinh Việt Hùng cho biết thêm so với SEA Games 31 tại Việt Nam thì SEA Games 32 ở Campuchia không đưa vào tranh tài nội dung 800 m tự do nam. Đây là nội dung có mặt ở Olympic Tokyo 2020 và cũng là nội dung "ruột" của nam kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng. Vì thế đội tuyển bơi Việt Nam xem như mất 1 HCV. Huy Hoàng sẽ nhắm bảo vệ HCV ở các nội dung còn lại là 400 m tự do, 1.500 m tự do, 200 m bướm. Ngoài ra anh cùng Trần Hưng Nguyên, Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn cũng đặt mục tiêu bảo vệ tấm HCV đồng đội nam 4 x 200 m tự do. Kế đến là Trần Hưng Nguyên với mục tiêu bảo vệ 3 HCV của nội dung 200 m ngửa, 200 m cá nhân hỗn hợp, 400 m cá nhân hỗn hợp. Trong khi đó Phạm Thanh Bảo gánh nhiệm vụ bảo vệ HCV 50 m ếch, 100 m ếch.

"SEA Games 31 và 32 chỉ cách nhau 1 năm là quãng thời gian chưa đủ để các nước, trong đó có Việt Nam đầu tư, trình làng lứa VĐV mới. Vì thế theo tôi cuộc cạnh tranh môn bơi lần này vẫn chủ yếu diễn ra giữa Singapore, Việt Nam, Thái Lan. Trong đó, Singapore vẫn thống trị các nội dung của nữ sau khi Ánh Viên giã từ đường đua, còn Việt Nam dẫn đầu các nội dung của nam. Thái Lan là đối thủ đáng gờm, có thể gây bất ngờ vì đang trong quá trình xây dựng lực lượng trẻ chất lượng", ông Đinh Việt Hùng cho biết và bày tỏ: "Ở SEA Games 31, đội tuyển bơi Việt Nam đoạt 11 HCV, 11 HCB, 3 HCĐ. Lần này chúng tôi đặt mục tiêu đoạt từ 8 - 10 HCV. Đầy khó khăn và thách thức nhưng chúng tôi không đẩy áp lực về phía các VĐV mà kỳ vọng các em thi đấu hết khả năng của mình…".