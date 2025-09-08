Kinh tế thể thao ở Việt Nam, 'mỏ vàng' bị bỏ quên: Đi tìm những mũi nhọn mới

P HONG TRÀO CHẠY BỘ VÀ DU LỊCH THỂ THAO

Trong khoảng 5 năm qua, chạy bộ trở thành phong trào thể thao lớn bậc nhất VN, với hàng loạt giải chạy marathon, half-marathon, thu hút hàng chục nghìn người tham gia. Điểm đặc biệt của chạy bộ là sự kết hợp giữa thể thao, du lịch và thương mại. Các giải chạy tại Hà Nội, TP.HCM, Huế, Lâm Đồng, Lào Cai… thu hút cả VĐV trong nước và quốc tế. Những sự kiện này tạo ra doanh thu từ du lịch, khách sạn, ẩm thực và trở thành bệ phóng cho các thương hiệu giày, quần áo, thiết bị thể thao.

Theo thống kê từ Sở Du lịch TP.Huế, doanh thu du lịch trong thời điểm diễn ra giải chạy bộ nổi tiếng do một đơn vị báo chí tổ chức đã tăng 149,5 tỉ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2024. Giải chạy này có 12.000 VĐV tham dự, mang đến lượng khách đáng kể cho đất cố đô. Câu chuyện tương tự ở tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 25 - 31.5, giải chạy ở Hạ Long có hơn 10.000 VĐV, mang lại tổng doanh thu từ du lịch ở địa phương đạt 690,5 tỉ đồng.

Chinh phục những cung đường chạy đặc biệt, đi qua Kinh thành Huế, những di tích lịch sử hay tuyến đường ven sông Hương (ở TP.Huế) hoặc qua những ngọn núi đá vôi, bãi biển Hạ Long trở thành trải nghiệm đặc biệt, đáng nhớ với VĐV. Khi phong trào chạy bộ được phát triển hơn nữa, du lịch thể thao ở VN cũng được hưởng lợi.

GAM eSports là tổ chức thể thao điện tử hàng đầu VN, từng giành HCV SEA Games 31 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

K Ỳ VỌNG GÌ Ở NHỮNG MÔN THỂ THAO MỚI?

Tại VN, pickleball đang có tốc độ phát triển như vũ bão. Từ những sân tập tự phát ban đầu, giờ đây hàng loạt CLB, học viện, giải đấu được tổ chức chuyên nghiệp tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng… Không chỉ thu hút những người chơi phong trào, pickleball còn chứng kiến sự góp mặt của các VĐV chuyên nghiệp từ tennis, cầu lông chuyển sang. Những gương mặt nổi bật như Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Trương Vinh Hiển nhanh chóng trở thành ngôi sao mới, đem đến sức hút lớn. Những giải đấu danh giá thế giới về pickeball như PPA Tour cũng được tổ chức ở VN.

Điều quan trọng là pickleball đang mở ra một thị trường thương mại sôi động. Các thương hiệu trong nước như Kamito, Sypik, Facolos, Zocker… cạnh tranh trực tiếp với nhãn hàng quốc tế như Selkirk, Joola. Họ không chỉ sản xuất vợt, bóng mà còn mạnh tay đầu tư tài trợ VĐV, tổ chức giải đấu, thậm chí cho ra mắt sản phẩm phiên bản giới hạn mang tên ngôi sao. Đây là minh chứng rõ nét rằng pickleball không chỉ là môn thể thao giải trí, mà còn là mũi nhọn tiềm năng cho kinh tế thể thao VN trong tương lai.

eSports cũng là môn xứng đáng nhận được sự chú ý. Ông TK Nguyễn, CEO của GAM eSports (đội đại diện VN giành HCV SEA Games 31 bộ môn Liên minh huyền thoại), chia sẻ với Thanh Niên: "Thể thao điện tử là môn hoàn hảo để phát triển ở VN. Đây là môn tập trung vào kỹ năng chứ không đặt nặng về thể chất như các môn khác. Game là một ngành công nghiệp toàn cầu, có trị giá 184 tỉ USD, với hơn 3,3 tỉ người chơi. VN có hơn 30 triệu game thủ và 13 triệu người hâm mộ eSports. Với dân số trẻ cùng nền tảng khoa học kỹ thuật phát triển, VN có thể vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á ở bộ môn này.

Khi đầu tư vào GAM eSports, tôi nhận được rất nhiều giá trị. Về mặt cá nhân, tôi tự hào khi được đại diện cho VN tham dự những giải đấu quốc tế, tạo ra tầm ảnh hưởng, lan tỏa văn hóa, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Tôi cũng được kết hợp niềm đam mê của mình: kinh doanh, thể thao và kể chuyện. Về mặt doanh thu, chúng tôi kiếm tiền từ tiền thưởng ở các giải đấu, hợp tác với các doanh nghiệp (FPT, Vietjet, Monster Energy, Logitech…), tham dự sự kiện và quảng cáo".

Ông TK Nguyễn thừa nhận việc phát triển eSports ở VN còn nhiều thách thức như cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, nhiều nhà đầu tư vẫn còn chưa hiểu hết giá trị của thể thao điện tử và chi phí hoạt động ban đầu có thể cao hơn doanh thu. Tuy nhiên, điều thuận lợi là thể thao điện tử đang nhận sự ủng hộ mạnh mẽ hơn từ Chính phủ. "eSports đã được chính thức công nhận tại SEA Games, Asian Games và thậm chí cả Thế vận hội thể thao điện tử. Sự công nhận đó đã khuyến khích các tập đoàn lớn của VN tham gia, và Chính phủ đang tạo ra các ưu đãi để họ góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, đưa eSports tại VN lên một tầm cao mới", ông chia sẻ, đồng thời khẳng định: "eSports hoàn toàn đủ sức trở thành mũi nhọn mới cho kinh tế thể thao ở VN. Nó tạo ra việc làm, từ tuyển thủ, HLV đến nhân viên sự kiện, người sáng tạo nội dung và marketing; thúc đẩy du lịch, các sự kiện trực tiếp lớn thu hút không chỉ hàng chục nghìn người hâm mộ trong nước mà còn cả du khách quốc tế.

Hãy lấy ví dụ vào tháng 9 này, Đà Nẵng sẽ tổ chức VCK LCP (giải Liên minh huyền thoại vô địch khu vực châu Á - Thái Bình Dương) tại Nhà thi đấu Tiên Sơn. Người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến, không chỉ để xem thể thao điện tử mà còn trải nghiệm nét đẹp thiên nhiên và văn hóa của VN. Đó chính là những tác động mà thể thao điện tử có thể mang lại". (còn tiếp)