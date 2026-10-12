Kính thông minh INMO Air3 bị thu hồi, người tiêu dùng Việt cần lưu ý gì?

Kính thông minh giúp quay video trực tiếp và hỗ trợ dịch thuật nhanh chóng ẢNH: ĐINH ĐANG TẠO BẰNG AI

B ị thu hồi vì nguy cơ quá nhiệt

Cuối tháng 9 vừa qua, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC) đã thông báo thu hồi kính thông minh INMO Air3 do càng kính bên trái có thể bị quá nhiệt khi sử dụng trong thời gian dài. Sự cố tiềm ẩn nguy cơ gây bỏng, dẫn đến thương tích nghiêm trọng, thậm chí tử vong. Cơ quan chức năng đã tiếp nhận 10 báo cáo về hiện tượng kính quá nhiệt tại Mỹ, trong đó có phản ánh về cảm giác nóng rát ở mặt và vùng tai trái.

Thống kê có khoảng 1.643 sản phẩm đã được bán tại Mỹ và 120 sản phẩm tại Canada trong giai đoạn từ tháng 12.2025 đến tháng 8.2026. Các kênh phân phối gồm Amazon.com, website của INMO và nền tảng Kickstarter. Giá bán tại thời điểm đó dao động từ 900 đến 1.300 USD mỗi chiếc. Sản phẩm thuộc diện thu hồi có gọng màu đen, bên trong càng kính bên phải có nhãn ghi "AIR3" và "INMO". Đây là những dấu hiệu người dùng có thể kiểm tra để xác định mẫu kính đang sở hữu. CPSC khuyến cáo người tiêu dùng ngừng sử dụng ngay kính thuộc diện thu hồi và liên hệ với INMO để được hỗ trợ miễn phí.

Theo thông báo, nhà sản xuất sẽ hướng dẫn cập nhật hệ thống lên phiên bản V3.16 thông qua hình thức trực tuyến. Người dùng cần thực hiện theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất trước khi sử dụng lại thiết bị. Về nguyên nhân kỹ thuật, thông báo thu hồi nói rằng đã xác định được nguy cơ quá nhiệt nhưng chưa công bố đầy đủ nguyên nhân gốc gây ra sự cố. Với một thiết bị điện tử có nhiều linh kiện được bố trí trong gọng kính nhỏ, việc kiểm soát nhiệt là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm an toàn khi tiếp xúc trực tiếp với da trong thời gian dài. Vụ việc cũng cho thấy một thách thức của thị trường thiết bị đeo thông minh: sản phẩm càng được tích hợp nhiều chức năng trong kích thước nhỏ gọn thì yêu cầu về pin, tản nhiệt, độ bền và an toàn khi sử dụng càng cần được kiểm soát chặt chẽ.

Người tiêu dùng Việt có nên lo lắng?

Việc tích hợp nhiều tính năng trong một thiết bị nhỏ gọn làm tăng nguy cơ phát nhiệt từ pin của sản phẩm ẢNH: ĐINH ĐANG

Theo ghi nhận của PV, sản phẩm mắt kính thông minh đã được bán phổ biến thông qua nền tảng TikTok Shop, kênh phân phối sản phẩm này nhiều nhất lên đến gần 500 chiếc. Khác với kính mắt thông thường chỉ có chức năng hỗ trợ thị lực hoặc bảo vệ mắt, kính thông minh được giới thiệu là thiết bị tích hợp công nghệ điện tử, có thể hiển thị thông tin, ghi hình, phát âm thanh và hỗ trợ người dùng thực hiện một số tác vụ bằng phần mềm hoặc AI, ghi hình góc nhìn thứ nhất, hỗ trợ công việc và dịch thuật bằng AI.

Điểm đáng chú ý của kính AR là khả năng đưa nội dung số vào tầm nhìn của người đeo. Thay vì liên tục nhìn xuống điện thoại, người dùng có thể quan sát thông tin trên màn hình ảo. Khi kết hợp với AI, thiết bị còn có thể hỗ trợ tra cứu, dịch ngôn ngữ hoặc xử lý một số tác vụ mà trước đây chủ yếu thực hiện trên điện thoại. Tại thị trường quốc tế, INMO Air3 được bán với giá khoảng 900 - 1.300 USD, tương đương khoảng 23,7 - 34,2 triệu đồng nếu quy đổi theo tỷ giá minh họa 26.300 đồng/USD, chưa tính các chi phí phát sinh khi nhập khẩu. Tại Việt Nam, một số trang bán lẻ từng niêm yết sản phẩm ở mức khoảng 29 - 33 triệu đồng. Với mức giá này, kính thông minh vẫn là sản phẩm công nghệ có chi phí đầu tư tương đối cao so với kính mắt thông thường.

Với người tiêu dùng Việt Nam đã mua sản phẩm này, một chuyên gia công nghệ cho biết, vấn đề trước mắt là xác định liệu sản phẩm thuộc diện thu hồi có được nhập khẩu, phân phối hoặc mua qua các kênh thương mại điện tử xuyên biên giới hay không. Thông tin thu hồi tại Mỹ và Canada chưa đủ để khẳng định tất cả sản phẩm đang lưu hành tại Việt Nam đều thuộc diện ảnh hưởng. Tuy nhiên, người tiêu dùng đã mua INMO Air3, nhất là hàng xách tay hoặc mua trực tiếp từ các nền tảng quốc tế, nên chủ động kiểm tra model và liên hệ nhà sản xuất. Nếu sở hữu đúng mẫu kính thuộc diện thu hồi, người dùng cần ngừng sử dụng ngay và làm theo hướng dẫn chính thức của INMO tại trang thông báo thu hồi. Không nên tiếp tục đeo kính chỉ vì thiết bị chưa xuất hiện dấu hiệu nóng bất thường.

Về dài hạn, sự cố đặt ra vấn đề về trách nhiệm của nhà sản xuất, đơn vị nhập khẩu và nhà phân phối trong việc cung cấp thông tin an toàn, hỗ trợ sửa chữa, bảo hành và xử lý sản phẩm có nguy cơ gây mất an toàn. Với các thiết bị công nghệ mới, người tiêu dùng không nên chỉ quan tâm đến tính năng và giá bán mà còn cần kiểm tra nguồn gốc, chính sách hậu mãi và khả năng được hỗ trợ khi có cảnh báo thu hồi.



