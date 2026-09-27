Pháp điều tra việc sử dụng kính thông minh để quấy rối

“Trên mạng xã hội đang xuất hiện xu hướng ngày càng tăng việc phụ nữ bị quay phim trái phép trên đường phố bằng kính thông minh, và những video này sau đó được đăng tải lên mạng. Vì vậy, chúng tôi muốn tìm hiểu xem liệu đã có những khiếu nại nào về xu hướng mới này hay chưa”.

Phóng viên Reuters đã liên hệ với văn phòng công tố viên Paris và được biết rằng gần đây họ đã nhận được nhiều khiếu nại về vấn đề này, đồng thời đã mở ít nhất một cuộc điều tra.

“Hiện chưa rõ có thêm các vụ việc khác hay không, nhưng tính đến thời điểm này thì đã có ít nhất một vụ. Các công tố viên chưa nêu tên thương hiệu cụ thể của loại kính thông minh bị cáo buộc sử dụng cho hành vi quấy rối”.

“Tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng Meta là ‘ông lớn’ trong lĩnh vực này. Họ sản xuất kính thông qua sự hợp tác với EssilorLuxottica - một nhà sản xuất kính mắt danh tiếng; hai bên có quan hệ đối tác và cùng nhau nắm giữ tới ba phần tư thị phần”.

Kính thông minh của Meta được trưng bày tại hội nghị thường niên Meta Connect ở trụ sở chính của công ty tại Menlo Park, California (Mỹ), ngày 16.9.2026 ẢNH: REUTERS

Người phát ngôn của Meta cho biết công ty đã “tích hợp các tính năng bảo vệ quyền riêng tư vào kính AI ngay từ khâu thiết kế ban đầu”. Trong khi đó, EssilorLuxottica từ chối bình luận.

“Chúng tôi đã liên hệ với Meta để xin ý kiến phản hồi; họ khẳng định rõ ràng rằng công ty phản đối việc sử dụng kính thông minh của mình cho các hành vi lạm dụng như vậy, đồng thời sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng nếu cần thiết”.

“Họ cũng cho biết đã tính đến rủi ro này trong quá trình sản xuất bằng cách trang bị một đèn tín hiệu trên kính, nhằm thông báo cho mọi người biết khi thiết bị đang ghi hình”.

“Các tổ chức bảo vệ quyền lợi cho biết phụ nữ thường là đối tượng chính của kiểu quấy rối trực tuyến này. Tất nhiên, đây không phải là vấn đề mới; chúng ta đã chứng kiến tình trạng này trong nhiều năm qua với điện thoại thông minh, khi phụ nữ bị quay phim trái phép ở cả không gian riêng tư lẫn nơi công cộng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của loại kính này lại đặt ra một vấn đề mới. Vấn đề là thiết bị này có khả năng ghi hình một cách rất kín đáo”.

“Rất nhiều chuyên gia pháp lý và nhà hoạt động mà chúng tôi đã trao đổi để thực hiện bài viết này đều bày tỏ sự lo ngại sâu sắc; họ cho rằng công nghệ này tạo ra gánh nặng cho những người dân đang sinh hoạt hay đi lại trên phố, buộc họ lúc nào cũng phải cảnh giác xem liệu mình có đang bị ghi hình hay không”.

“Một nhà nghiên cứu mà chúng tôi phỏng vấn thậm chí còn nhận định rằng điều này có thể gây ra tâm lý hoang tưởng. Và tất nhiên, đối với những nhóm người vốn đã dễ bị tổn thương trước các hành vi lạm dụng - chẳng hạn như phụ nữ, người thuộc các nhóm thiểu giới hay những người từng là nạn nhân của quấy rối trực tuyến - thì công nghệ này càng làm gia tăng gánh nặng về mặt tinh thần cho họ”.