Kịp thời đưa 2 khách Nhật từ tàu du lịch nước ngoài vào bờ cấp cứu

Ngày 23.3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III (Trung tâm khu vực III) tại TP.HCM đã tiếp nhận thông tin từ tàu du lịch PACIFIC WORLD (quốc tịch Panama) về việc một hành khách trên tàu gặp tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Nhân viên tàu SAR 272 đưa nữ du khách lên tàu để chuyển vào đất liền ẢNH: CTV

Lúc này, tàu du lịch đang trong hành trình từ Singapore đi Đài Loan. Hành khách là cụ ông người Nhật 84 tuổi. Nạn nhân có biểu hiện suy hô hấp nghiêm trọng, được chẩn đoán viêm phổi nặng. Tình trạng bệnh diễn biến nhanh, bệnh nhân rơi vào suy hô hấp cấp, phải đặt nội khí quản và duy trì thở máy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm khu vực III đã điều tàu chuyên dụng tìm kiếm, cứu nạn SAR 272 cùng ê-kíp bác sĩ khẩn cấp đi cứu nạn.

Khoảng 10 giờ 46 cùng ngày, thuyền trưởng tàu PACIFIC WORLD tiếp tục báo trên tàu có thêm cụ bà người Nhật 79 tuổi, hiện có triệu chứng khó thở và đề nghị hỗ trợ đưa hành khách về bờ chữa trị.

Đến khoảng 12 giờ 20 cùng ngày, tàu SAR 272 đã tiếp cận tàu PACIFIC WORLD. Lực lượng cứu nạn cùng bác sĩ nhanh chóng lên tàu, tiến hành sơ cứu và chuyển 2 bệnh nhân sang tàu SAR 272.

Trong suốt hành trình đưa bệnh nhân vào bờ, đội ngũ y tế đi cùng đã duy trì các biện pháp hồi sức tích cực, theo dõi chặt chẽ tình trạng 2 bệnh nhân. Đến 15 giờ 20 cùng ngày, bệnh nhân đã được đưa về cầu cảng Trung tâm khu vực III an toàn và bàn giao cho các cơ quan chức năng để chuyển đến cơ sở y tế tiếp tục điều trị chuyên sâu.



