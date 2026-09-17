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    Chính trị

    Kịp thời thay thế cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm

    Văn Chung
    Văn Chung
    Kế hoạch của Bộ Chính trị nêu rõ, Đảng ủy Chính phủ cần tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và phải kiên quyết xử lý, kịp thời thay thế cán bộ có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm.

    Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ngày 15.9 đã ký ban hành Kế hoạch số 09-KH/TW thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13.7.2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

    Kịp thời thay thế cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm - Ảnh 1.

    Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội (Ảnh minh họa)

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Trong các nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch nêu rõ, cần thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. 

    Đồng thời nhấn mạnh việc cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc 3 nhóm tiêu chí nêu gương, trước hết là với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và người đứng đầu các cấp.

    Yêu cầu cần công khai các cam kết cá nhân, lấy sản phẩm thực tế, hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo bắt buộc trong công tác đánh giá, xếp loại, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

    Kế hoạch cũng nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát tiến độ xử lý công việc, sản phẩm đầu ra và hiệu quả giải quyết các điểm nghẽn. Cùng đó, cần siết chặt kỷ luật phát ngôn trên không gian mạng; kịp thời chấn chỉnh tình trạng hình thức, báo cáo không phản ánh đầy đủ tình hình và kết quả thực hiện.

    Kế hoạch cũng đặt ra các nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến cơ sở. Đáng chú ý, kế hoạch yêu cầu Đảng ủy Chính phủ tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và phải kiên quyết xử lý, kịp thời thay thế cán bộ có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm.

    Ban Nội chính Trung ương được giao nhiệm vụ xây dựng, thực hành văn hóa liêm chính, theo dõi, giám sát xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm liên quan đến thái độ thờ ơ, vô cảm trước những bức xúc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

    Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần kiên quyết xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thực hiện hình thức việc học tập, thực hành theo Bác, không gắn với giải quyết khó khăn, bức xúc của thực tiễn hoặc không có sản phẩm cụ thể.

    Đối với Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, một trong các nhiệm vụ quan trọng được đặt ra là cần xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh và ý kiến đóng góp của nhân dân về đạo đức, lối sống, thực thi công vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp.



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