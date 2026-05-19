Biểu dương 131 điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phát biểu tại hội nghị, ông Trịnh Văn Quyết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, khẳng định cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước, của ý chí độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc, nhân dân.

Ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: "Học tập và làm theo Bác không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng. Không chỉ là học điều Bác nói mà quan trọng hơn phải biến tư tưởng của Người thành hành động cụ thể trong lao động, công tác và cuộc sống hằng ngày".

Ông Trịnh Văn Quyết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, phát biểu tại hội nghị ẢNH: T.H

Tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết trong 5 năm qua, các cấp công đoàn đã tổ chức hàng chục nghìn hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề và hoạt động tuyên truyền về học tập, làm theo Bác, thu hút hàng chục triệu lượt đoàn viên, người lao động tham gia.

Toàn hệ thống công đoàn đã xây dựng và duy trì nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả như "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh", "Góc học tập và làm theo Bác", "Công nhân làm theo lời Bác"… Qua đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với nhiệm vụ chuyên môn và đời sống người lao động.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu tại hội nghị ẢNH: T.H

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các cấp công đoàn đã đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua, trong đó nòng cốt là phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo". Thông qua các phong trào này, đoàn viên và người lao động đã đề xuất gần 2,8 triệu sáng kiến, mang lại giá trị lợi ích cho Nhà nước và doanh nghiệp gần 103.000 tỉ đồng.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, các cấp công đoàn đã biểu dương, khen thưởng gần 96.000 cá nhân và gần 30.000 tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Đối với 131 điển hình được tuyên dương lần này, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, có hơn 81% là tập thể cấp cơ sở; gần 23% cá nhân là lãnh đạo, quản lý chuyên môn; gần 23% là đoàn viên, người lao động trực tiếp và hơn 54% là cán bộ công đoàn, chủ yếu ở cơ sở.

"Qua những câu chuyện cụ thể, sinh động của các điển hình tiên tiến, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ, khơi dậy ý chí vươn lên, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động", ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Từ những kết quả đạt được, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, người lao động về ý nghĩa và trách nhiệm trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, công đoàn cần tiếp tục phát huy các mô hình hiệu quả, đồng thời nghiên cứu nhân rộng những cách làm phù hợp với yêu cầu mới; chú trọng phát hiện, biểu dương kịp thời các gương người tốt, việc tốt để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, người lao động.