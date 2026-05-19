Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tuấn Minh
19/05/2026 10:41 GMT+7

Sáng 19.5, nhân 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026), đoàn đại biểu Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu. Tham gia đoàn có: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư T.Ư Đảng; nguyên Bí thư T.Ư Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, MTTQ và đoàn thể T.Ư…

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”

Đoàn đại biểu MTTQ, các đoàn thể T.Ư do Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài làm trưởng đoàn thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiếp đó, đoàn đặt vòng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn (Hà Nội)

Đoàn đại biểu MTTQ, các đoàn thể T.Ư đặt vòng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn

Các đoàn đại biểu Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; TP.Hà Nội, đặt vòng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Nguyễn Thị Quỳnh Dung: 'Em bé' có 7 bức ảnh chụp cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hằng năm, vào dịp kỷ niệm ngày 19.5 sinh nhật Bác Hồ hay ngày 10.10 tiếp quản thủ đô Hà Nội, bà Nguyễn Thị Quỳnh Dung (78 tuổi, cán bộ hưu trí Bảo tàng Lịch sử quốc gia) lại xúc động khi xem lại những bức ảnh chụp cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh và những bức ảnh quý giá của gia đình, cha mẹ.

