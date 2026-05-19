Nguyễn Thị Quỳnh Dung: 'Em bé' có 7 bức ảnh chụp cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những bức ảnh mẹ gìn giữ

Trên Facebook cá nhân, bà Nguyễn Thị Quỳnh Dung chia sẻ: "Hôm nay đến thăm mẹ, nhân thể mượn mẹ album để chụp lại bức ảnh này. Mình được sinh ở Tân Trào - Chiến khu Việt Bắc ngày 25 tháng 9 năm 1948. Đây là tấm ảnh khi mình mới được mấy tháng tuổi, Bác Hồ bế mình nhân dịp bố mẹ mình sang dự sinh nhật cụ Tôn Đức Thắng. Mẹ mình nói Chính phủ tổ chức sinh nhật cho cụ Tôn Đức Thắng nhưng không đúng ngày (vì phụ thuộc vào công việc) vì vậy chỉ biết là vào dịp sinh nhật cụ Tôn Đức Thắng mà thôi. Thấy bác có cái bút máy Parker cài ở cổ áo, mình lấy chơi luôn. Mẹ mình giữ giỏi thật (phục mẹ vô cùng) cám ơn mẹ rất nhiều".

Bác Hồ bế bé Quỳnh Dung tại Việt Bắc (năm 1949) ẢNH: KHẢI MÔNG

Vậy là tấm ảnh sau gần 70 năm gìn giữ được bà Quỳnh Dung sao chép thêm để giữ bên mình. Hơn 70 năm sau, cho tôi xem những tấm ảnh trong album cá nhân với 4 lần được chụp (từ năm 1949 - 1955) và giữ được 7 tấm ảnh có mặt bên Bác Hồ, bà Quỳnh Dung chỉ tiếc rằng hồi đó quá nhỏ nên vẫn chưa có ý thức được những sự kiện diễn ra.

Ngoài tấm ảnh được Bác Hồ bế trên tay khi mới được một tuổi, bà Quỳnh Dung còn chia sẻ thêm tấm ảnh cha bà, cụ Nguyễn Anh Tuấn (1919 - 1974) chụp cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Chiến khu Việt Bắc.

Khi đó, cụ Tuấn là Trưởng ban An toàn khu (ATK) có nhiệm vụ bảo vệ Trung ương Đảng và Chính phủ. Sau này, cụ chuyển sang làm Phó hiệu trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy Trường đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội).

Cụ Nguyễn Anh Tuấn mất năm 1974, khi 2 miền đất nước còn chia cắt. Bố mất sớm là thiệt thòi lớn, nhưng với gia đình, cụ luôn là niềm tự hào của vợ và các con.

Khi cụ Nguyễn Anh Tuấn qua đời, cụ bà Đỗ Thị Phương mới 47 tuổi, đã thay chồng nuôi con, chăm sóc mẹ chồng chu toàn. Có một sự trùng lặp hiếm có được bà Quỳnh Dung ghi lại: Ngày cưới của cha mẹ là ngày 10.10.1947. Bảy năm sau, đó cũng là ngày lịch sử bộ đội ta về tiếp quản và giải phóng thủ đô Hà Nội (ngày 10.10.1954).

Điều tiếc nuối của gia đình, theo bà Quỳnh Dung kể, đó là có một dịp Báo Tiền phong có cử cán bộ đến gặp ông Nguyễn Anh Tuấn để ghi chép những kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên chiến khu. Vợ con ông chỉ biết vậy chứ cũng không hỏi tên, địa chỉ của người chép chuyện để xin tài liệu. Vì vậy, gia đình không biết được cha mình đã kể những kỷ niệm gì để lưu giữ lại…

Chia sẻ, lan tỏa tư liệu với cộng đồng

Thú vị hơn cả là với mỗi bức ảnh có mình được chụp cùng Bác Hồ, bà Nguyễn Thị Quỳnh Dung đều ghi lại những bạn cùng xuất hiện trong ảnh. Tôi và nhiều người khác đều rất quan tâm đến những em thiếu nhi có mặt bên Bác Hồ trong những bức ảnh tư liệu này.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Dung bên tay trái Bác Hồ (1953) ẢNH: KHẢI MÔNG

Bà Quỳnh Dung ghi chú thích cho tấm ảnh các cháu thiếu nhi theo cha mẹ đến mừng sinh nhật Bác Hồ ngày 19.5.1953:

Bé nhất là Nguyễn Minh Phương (con ông Nguyễn Trọng Vĩnh - thiếu tướng quân đội, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc; Nguyễn Quỳnh Dung - nhân vật trong bài viết; Nguyễn Sĩ Hưng (con trai trung tướng Đồng Sĩ Nguyên - Tư lệnh đường 559 Trường Sơn huyền thoại); tiến sĩ Nguyễn Sĩ Hưng trước khi nghỉ hưu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không dân dụng Việt Nam; Vũ Chính Nghị (con trai thiếu tướng Vũ Văn Cẩn - Bộ trưởng Bộ Y tế); đại tá phi công Vũ Chính Nghị về sau là Chủ nhiệm Khoa Dẫn đường, Quân chủng Phòng không - Không quân; đại tá Trần Toàn Trắng (con trai trung tướng Trần Độ, Phó chủ tịch Quốc hội); Phạm Ngọc Nguyên (con trai thượng tướng Phạm Ngọc Mậu, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam); thiếu tướng Phạm Ngọc Nguyên từng là Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân…

"Chúng tôi hiện nay đã ngoài bảy mươi tuổi, có người gần tám mươi, nhưng đều khỏe mạnh và sống tốt với đúng nghĩa của nó", bà Nguyễn Thị Quỳnh Dung tự hào.

Có một điều bà Quỳnh Dung mong muốn là những tư liệu trong các gia đình cần được chia sẻ, lan tỏa trong cộng đồng; mặt khác, để bảo quản được lâu dài những tư liệu lịch sử này, nên gửi gắm vào các cơ quan lưu trữ Trung ương có chuyên môn như Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử quốc gia…

Cá nhân bà Quỳnh Dung đã gửi gắm nhiều hiện vật, bức ảnh gốc đến Bảo tàng Hồ Chí Minh. Bà cũng vận động bạn bè mình và gia đình bạn bè “chọn mặt gửi vàng” đưa tư liệu đến những địa chỉ tin cậy đó.