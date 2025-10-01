Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

KKday dẫn dắt Liên minh ‘Du lịch thông minh’ thúc đẩy hợp tác Đài Loan- Việt Nam

Nguồn: KKday
Nguồn: KKday
01/10/2025 15:00 GMT+7

KKday là nền tảng cung cấp trải nghiệm trực tuyến tại châu Á, kết nối du khách với các trải nghiệm, dịch vụ du lịch địa phương, được đánh giá dịch vụ hữu ích từ chính khách hàng đã trải nghiệm.

Với hơn 100 triệu dân, nhu cầu du lịch nước ngoài của người Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ. Theo thống kê từ Cục Du lịch (Bộ Giao thông Vận tải Đài Loan (Trung Quốc), Việt Nam đã trở thành thị trường khách quốc tế lớn thứ 10 của Đài Loan, khẳng định tiềm năng hợp tác ngày càng lớn.

Nắm bắt xu hướng này, Liên minh ‘Du lịch Thông minh’ - được Cục Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ thuộc Bộ Kinh tế Đài Loan (Trung Quốc) hỗ trợ, với KKday giữ vai trò doanh nghiệp dẫn dắt - đã quy tụ nhiều đơn vị du lịch tiêu biểu từ Bắc, Trung, Nam Đài Loan. Liên minh giới thiệu các sản phẩm đặc sắc như ‘Hành trình Bảy Ngày vòng quanh Đài Loan’ và ‘Gói dịch vụ dành riêng cho du khách Việt Nam’, hướng đến mang lại trải nghiệm trọn vẹn, tiện lợi và giàu bản sắc văn hóa.

Trong khuôn khổ hợp tác, KKday cùng đoàn doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) vừa có chuyến làm việc tại Hà Nội, gặp gỡ đối tác địa phương, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác du lịch thông minh giữa hai quốc gia.

KKday dẫn dắt Liên minh ‘Du lịch thông minh’ thúc đẩy hợp tác Đài Loan- Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Lưu Thế Trung (thứ 5 từ trái sang), Đại diện KKday, SeA Travel và Mustgo cùng Các doanh nghiệp thuộc Liên minh Du lịch Thông minh Đài Loan (Trung Quốc).

Ảnh: KKday

Điểm nhấn sự kiện

Hoạt động lần này do KKday chủ trì, huy động nguồn lực từ các lĩnh vực giao thông, điểm tham quan, trải nghiệm, lưu trú và ẩm thực, hình thành chuỗi cung ứng du lịch hoàn chỉnh. Đồng thời, các doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) đã trực tiếp làm việc với đối tác Việt Nam, tạo điều kiện cho những thỏa thuận hợp tác tiềm năng trong thời gian tới.

Mô hình ‘Du lịch Thông minh’

Liên minh ứng dụng đồng bộ nhiều công nghệ số như gợi ý hành trình bằng AI, vé điện tử, thanh toán xuyên biên giới, tiếp thị tự động và chăm sóc khách hàng đa ngôn ngữ. Nhờ đó, du khách quốc tế có thể dễ dàng tiếp cận thông tin qua mạng xã hội, truyền thông địa phương và công cụ tìm kiếm, từ việc tham khảo hành trình đến đặt tour và thanh toán trực tuyến.

Đại diện Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam - ông Lưu Thế Trung cho biết du lịch thông minh, an toàn và hạnh phúc là mục tiêu mà họ hướng tới. Ông hy vọng sẽ thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch Đài Loan và Việt Nam, phát triển những sản phẩm du lịch phù hợp với thị trường trong nước.

KKday dẫn dắt Liên minh ‘Du lịch thông minh’ thúc đẩy hợp tác Đài Loan- Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Lưu Thế Trung, đại diện Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam.

Ảnh: KKday

Kênh phân phối đa dạng

Với sự hỗ trợ của KKday, các doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) được kết nối với công ty lữ hành và đại lý tại Việt Nam, mở rộng các kênh phân phối từ B2C đến B2B và B2B2C, gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng quốc tế.

KKday dẫn dắt Liên minh ‘Du lịch thông minh’ thúc đẩy hợp tác Đài Loan- Việt Nam - Ảnh 3.

Các doanh nghiệp Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc) kết nối và trao đổi hợp tác.

Ảnh: KKday

Kết quả hợp tác

Trong sự kiện tại Hà Nội, các doanh nghiệp du lịch Việt Nam đã chia sẻ góc nhìn thực tiễn về thị trường trong nước, đồng thời thảo luận phương án hợp tác để làm phong phú sản phẩm du lịch song phương.

SeA Travel - đơn vị tổ chức tour chuyên nghiệp - đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với KKday. Trong tương lai, hai bên sẽ cùng phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch mới tại Đài Loan (Trung Quốc), mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn hơn cho du khách Việt Nam.

Mustgo - công ty du lịch hàng đầu Việt Nam, sở hữu nền tảng phân phối B2B phòng khách sạn lớn nhất toàn quốc - cũng chính thức hợp tác với KKday. Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ góp phần thu hút nhiều khách du lịch Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam mở rộng cơ hội hợp tác song phương.

KKday dẫn dắt Liên minh ‘Du lịch thông minh’ thúc đẩy hợp tác Đài Loan- Việt Nam - Ảnh 4.

Đại diện SeA Travel và KKday ký kết Biên bản Ghi nhớ.

Ảnh: KKday

Bà Nguyễn Thảo Anh, Giám đốc Điều hành KKday Việt Nam chia sẻ: ‘Thị trường du lịch Việt Nam có tiềm năng rất lớn. Đài Loan (Trung Quốc) với văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú và trải nghiệm đa dạng sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với du khách. Thông qua Liên minh Du lịch Thông minh, chúng tôi mong muốn kết nối chặt chẽ hơn giữa nhà cung ứng Đài Loan (Trung Quốc) và đối tác Việt Nam, mang đến các dịch vụ xuyên biên giới sáng tạo và trọn vẹn hơn cho khách hàng’.

KKday dẫn dắt Liên minh ‘Du lịch thông minh’ thúc đẩy hợp tác Đài Loan- Việt Nam - Ảnh 5.

Đại diện Mustgo và KKday ký kết Biên bản Ghi nhớ.

Ảnh: KKday

Triển vọng tương lai

Hoạt động giao lưu lần này không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác du lịch Đài Loan (Trung Quốc) - Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam vươn ra quốc tế. Với sự đa dạng hóa sản phẩm trên nền tảng KKday, khách Việt sẽ có thêm nhiều lựa chọn phong phú khi du lịch Đài Loan (Trung Quốc).

Dự kiến, sự hợp tác này sẽ góp phần gia tăng lượng du khách Việt đến Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững, lâu dài của cả hai bên trên thị trường du lịch quốc tế.

