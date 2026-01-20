Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Koizumi tỏa sáng, U.23 Nhật Bản vượt Hàn Quốc để vào chung kết U.23 châu Á
Video Thể thao

Quỳnh Phương
20/01/2026 22:17 GMT+7

Thi đấu chặt chẽ, tận dụng thời điểm quyết định và phòng ngự đầy kỷ luật, đội tuyển U.23 Nhật Bản vượt qua đội tuyển U.23 Hàn Quốc với chiến thắng tối thiểu để giành vé vào chung kết U.23 châu Á 2026.

U.23 Nhật Bản nhập cuộc chủ động, kiểm soát khu trung tuyến và tạo sức ép liên tục bằng lối chơi pressing tầm cao cùng những pha luân chuyển bóng tốc độ, đặc biệt ở hai biên. Đội bóng áo xanh sớm tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng các pha dứt điểm của Michiwaki hay Koizumi vẫn chưa đủ chính xác để chuyển hóa thành bàn thắng.

Ở chiều ngược lại, U.23 Hàn Quốc chủ động chơi phòng ngự phản công, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Dù vậy, ngoài pha đánh đầu nguy hiểm của Kim Yong Hak ở phút 26, đội bóng áo đỏ không tạo ra nhiều tình huống thực sự đáng kể trong hiệp một.

Koizumi tỏa sáng, U.23 Nhật Bản vượt Hàn Quốc để vào chung kết U.23 châu Á

Bước ngoặt đến ở phút 36 khi Koizumi tận dụng tốt tình huống bóng bật ra sau cú đánh đầu của Nagano từ quả phạt góc, ghi bàn mở tỷ số cho U.23 Nhật Bản. Bàn thắng phản ánh đúng thế trận áp đảo của “Samurai xanh” trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, U.23 Hàn Quốc buộc phải đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép nhằm tìm bàn gỡ. Dù tung ra nhiều pha dứt điểm, đội bóng áo đỏ vẫn gặp khó trước hàng phòng ngự chơi kỷ luật, tập trung của U.23 Nhật Bản. Trong những phút cuối, đại diện Đông Á chủ động lùi thấp bảo toàn tỷ số và đứng vững trước sức ép, trong đó có cơ hội nguy hiểm ở phút bù giờ. Chung cuộc, U.23 Nhật Bản thắng 1-0, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết U.23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

