KOL, KOC cần lưu ý đến trách nhiệm xã hội khi sáng tạo nội dung

Lãnh đạo các cơ quan quản lý tham gia phiên đối thoại trực tiếp với các KOL, KOC Ảnh: BTC

Ngày 29.11, chuỗi sự kiện liên quan đến chương trình Vietnam iContent 2025 đã diễn ra tại TP.HCM. Tham dự chương trình có Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình; Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Lê Quang Tự Do; Phó cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Nguyễn Thị Thanh Huyền; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức; Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi… cùng nhiều khách mời nổi tiếng và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung.

Điểm nhấn của chương trình là phiên đối thoại trực tiếp Bộ VH-TT-DL sẽ làm gì để hỗ trợ phát triển ngành nội dung số, giữa các lãnh đạo gồm Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình; Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Lê Quang Tự Do; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức và các nhà sáng tạo nội dung số. Phiên đối thoại xoay quanh vấn đề "nóng" của KOL, KOC hiện nay như trục lợi thương mại, quảng cáo không đúng sự thật, nội dung "bẩn".

Hành lang pháp lý và trách nhiệm trong môi trường số

Tại chương trình, bà Nguyễn Thị An, Giám đốc tổ chức HealthBridge Canada tại Việt Nam, đặt câu hỏi về các biện pháp nhằm ngăn chặn quảng cáo thuốc lá điện tử và những nội dung quảng bá vi phạm pháp luật.

Trả lời câu hỏi này, ông Lê Quang Tự Do cho biết không riêng gì quảng cáo thuốc lá điện tử mà hiện nay trên các nền tảng, đặc biệt là các nền tảng xuyên biên giới, cũng vẫn còn rất nhiều quảng cáo vi phạm khác. Ông Tự Do cho biết, trong một khoảng thời gian dài, các nền tảng chưa chú ý đến việc ngăn chặn và chủ động ngăn chặn những quảng cáo vi phạm này, dẫn đến hệ lụy là người bán hàng đã lợi dụng để quảng cáo rất nhiều sản phẩm vi phạm.

Ông Lê Quang Tự Do khẳng định Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử sẽ có nhiều biện pháp ngăn chặn những nội dung quảng bá vi phạm pháp luật Ảnh: BTC

Ông Tự Do cho biết trong 3 năm qua, Cục đã thiết lập cơ chế phối hợp với các nền tảng, đặc biệt là Facebook, YouTube và TikTok để rà quét bằng con người và thuật toán tự động, nhằm phát hiện, xử lý nội dung vi phạm. Cơ chế xử lý đạt tỷ lệ rà quét hơn 90% nội dung vi phạm. Gần đây, Cục yêu cầu các nền tảng ứng tiếp tục ứng dụng AI nhằm ngăn chặn ngay từ bước nội dung được tải lên, giúp việc kiểm duyệt trở nên chủ động và hiệu quả hơn.

Cục trưởng cũng nhấn mạnh: "Quốc hội đã ban hành quy định cấm quảng cáo và quảng bá thuốc lá điện tử. Chúng tôi đã yêu cầu các nền tảng liên quan đến vấn đề này và họ đang phát triển các thuật toán để chủ động rà quét quảng cáo trái phép. Chúng tôi cam kết sẽ cùng các nền tảng luôn lưu ý vấn đề này để chặn, gỡ hiệu quả hơn".

Tiếp đó, MC Khánh Vy đặt câu hỏi cho Thứ trưởng Lê Hải Bình về chính sách hỗ trợ sự phát triển của các nhà sáng tạo nội dung và ngành sáng tạo nội dung.

Thứ trưởng Lê Hải Bình chia sẻ: "Câu chuyện đầu tiên chúng tôi nghĩ đến là một hành lang pháp lý, bao gồm nhiều thứ, trong đó có Nghị quyết 173, câu chuyện luật Quảng cáo và những câu chuyện khác. Chúng tôi hình dung khuôn khổ pháp lý sẽ tạo ra môi trường, hành lang để các bạn hoạt động trong đó và yên tâm rằng chúng ta đang làm một cách đúng đắn. Trong buổi gặp gỡ với KOLs tháng trước, chúng tôi tâm đắc khi các bạn tâm sự rằng việc Bộ VH-TT-DL và các cơ quan chức năng khác đồng hành cộng đồng sáng tạo số, giúp cộng đồng đạt được hai từ 'đúng' và 'trúng', đó là đúng luật, trúng thị hiếu, tâm lý, xu hướng mà xã hội và người dùng mong muốn".

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình cho biết phía Bộ và các cơ quan liên quan luôn đồng hành cùng ngành sáng tạo Ảnh: BTC

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL cũng nhìn nhận nền tảng pháp lý hiện nay vẫn chưa hoàn thiện, tương tự nhiều quốc gia khác. Vì vậy, Bộ mong muốn các nhà sáng tạo cùng tham gia phát hiện bất cập, lỗ hổng để hoàn thiện nền tảng pháp lý, đặc biệt ở khía cạnh dữ liệu và nguồn thông tin chính thống. "Chúng tôi sẽ đồng hành, cung cấp thông tin chuẩn xác để các bạn có thể thỏa sức sáng tạo", ông nói.

Ông Lê Hải Bình cho rằng sự kết nối là trụ cột tiếp theo. Việc các KOL, MCN đối thoại trực tiếp với Bộ không chỉ kết nối với cơ quan quản lý mà còn cùng tạo ra cộng đồng số Việt Nam, mang những điều tử tế và tốt đẹp cho cuộc sống, tạo ra bản sắc riêng rất đỗi tự hào cho cộng đồng sáng tạo Việt Nam. "Điều thứ 4, cũng là điều chúng tôi cam kết: là chúng tôi ở đó, sẵn sàng hỗ trợ mỗi khi các bạn cần", Thứ trưởng khẳng định.

KOL, KOC cần lưu ý đến trách nhiệm xã hội khi sáng tạo

Tại phiên đối thoại mở, hoa hậu Lương Thùy Linh đặt câu hỏi: "Trong bối cảnh các nền tảng số đang phát triển mạnh mẽ, có ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống xã hội. Ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá thế nào về vai trò hiện tại của đội ngũ KOL, KOC ở TP.HCM trong việc lan tỏa thông tin chính thống, quảng bá văn hóa, du lịch cũng như định hình lối sống tích cực cho giới trẻ. Thành phố sẽ có những định hướng, hỗ trợ thế nào để tận dụng hiệu quả hơn nữa sức ảnh hưởng này?".

Ông Dương Anh Đức khẳng định TP.HCM luôn tạo điều kiện cho KOL, KOC sáng tạo để phát triển cho bản thân và xã hội Ảnh: BTC

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức đã trực tiếp trả lời câu hỏi này. Theo ông Dương Anh Đức, TP.HCM luôn được xem là đô thị sôi động nhất Việt Nam, tạo điều kiện cho các văn nghệ sĩ, những người làm nghệ thuật, văn hóa có điều kiện phát triển. Ông cho biết thành phố luôn tạo điều kiện để mọi người sáng tạo vì mong muốn mang đến sự phát triển cả đời sống tinh thần lẫn kinh tế cho người dân.

"TP.HCM mong muốn trở thành nơi 'đất lành chim đậu', để mọi người sinh sống, làm việc, sáng tạo, phát huy khả năng vì bản thân, gia đình và xã hội. Trong xu hướng đó, lãnh đạo TP.HCM qua rất nhiều thế hệ luôn cố gắng xây dựng chính sách để phát triển. Bằng chứng là hiện nay, về phát triển công nghiệp văn hóa thì TP.HCM có thể tự hào là một trong những địa phương có nền công nghiệp văn hóa phát triển nhất Việt Nam. Tôi tin rằng các bạn sẽ tìm được cơ hội để phát huy tài năng của mình và và đem lại điều tốt đẹp cho xã hội", ông Dương Anh Đức chia sẻ.

MC Khánh Vy (trái) và hoa hậu Lương Thùy Linh đặt câu hỏi tại phiên đối thoại Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cũng lưu ý trách nhiệm xã hội của KOL, KOC trong quá trình sáng tạo, bởi mỗi phát ngôn có thể tác động đến hàng triệu người. Ông Dương Anh Đức nhấn mạnh: "Trong quá trình sáng tạo, các bạn cần lưu ý đến trách nhiệm xã hội. Chúng ta là người có thể nói một lời, triệu người nghe. Nếu chúng ta là gương tốt thì xã hội sẽ tốt hơn, còn nếu như chúng ta lại cổ xúy cho những điều không tốt đẹp thì xã hội sẽ gặp vấn đề ngay. Đó là điều mà chúng tôi mong muốn gửi gắm thông điệp đến các bạn. Hãy tin rằng TP.HCM là nơi luôn mong muốn tạo điều kiện cho mọi người phát huy tối đa năng lực, khả năng của mình để phát triển cho bản thân và xã hội".



