Kon Tum: Bắt 2 kẻ đột nhập cửa hàng lấy trộm 8 chiếc điện thoại

Ngày 20.12, Công an H.Đăk Hà (Kon Tum) cho biết đang tạm giữ 2 nghi phạm để phục vụ điều tra về hành vi đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản.

Hai nghi phạm đột nhập cửa hàng lấy trộm 8 điện thoại di động CÔNG AN KON TUM

Theo đó, khoảng 2 giờ ngày 19.12, cửa hàng FPT Shop (số 475A Hùng Vương, TT.Đăk Hà, H.Đăk Hà) bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản. Kẻ trộm đã lấy 4 điện thoại di động iPhone 15 Promax, 4 điện thoại di động Samsung Flip 5 và trên 30 triệu đồng. Tổng trị giá thiệt hại khoảng trên 200 triệu đồng.

Đến sáng cùng ngày, nhân viên tại cửa hàng phát hiện sự việc nên đã trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an H.Đăk Hà đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 11 giờ ngày 19.12, cơ quan công an đã phát hiện bắt giữ Đ.Q.B (30 tuổi) và T.H.L (27 tuổi, cùng trú tại TT.Đăk Hà).

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm 8 điện thoại di động cùng hơn 30 triệu đồng CÔNG AN KON TUM

Tại cơ quan công an, 2 nghi phạm này đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời giao nộp toàn bộ tang vật đã trộm cắp được gồm 8 điện thoại di động cùng hơn 30 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an H.Đăk Hà đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đ.Q.B, T.H.L và tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.