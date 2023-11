Kon Tum: Chém ông ngoại tử vong, bị cáo 16 tuổi lãnh 10 năm tù về tội giết người

Ngày 16.11, TAND tỉnh Kon Tum mở xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo A.T (16 tuổi, ở xã Đăk Nhoong, H.Đăk Glei, Kon Tum) 10 năm tù về tội giết người.



A.T bị đưa ra xét xử về tội giết người TRANG ANH

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 14.5, sau khi đi uống rượu, A.T về nhà ông A.Đ (ông ngoại của A.T) ở thôn Roóc Nầm, xã Đăk Nhoong. Đến nơi, A.T ngồi gần bếp lửa hút thuốc thì bị ông A.Đ quở mắng do T. hay uống rượu, không lo làm ăn.

Nghe ông ngoại nói không vừa tai, A.T liền lấy rựa để trên dàn bếp rồi quay lại nói: "Ông im đi, đừng nói nữa!". Ông A.Đ nói lại: "Mày làm được gì thì làm đi !".

Bực tức, A.T vung rựa chém liên tiếp 3 phát vào đầu làm ông A.Đ gục xuống giường tử vong. Sau khi gây án, A.T cầm rựa vứt sang bên hông nhà rồi đến công an xã tự thú.

HĐXX nhận định hành vi của A.T đã xâm phạm trực tiếp đến quyền bất khả xâm phạm về tính mạng của con người, gây mất trật tự an toàn xã hội, tuyên mức án 10 năm tù về tội giết người.