Lâm Đồng: Sai phạm hoạt động đăng kiểm, kêu gọi tự thú, đầu thú để hưởng khoan hồng

Ngày 7.6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa có văn bản gửi Sở GTVT, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Lâm Đồng, Công an và UBND TP.Đà Lạt, TP.Bảo Lộc và các huyện đề nghị phối hợp điều tra vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Lâm Đồng.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Lâm Đồng LÂM VIÊN

Theo đó, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến khích các tổ chức, cá nhân liên quan sai phạm trong hoạt động đăng kiểm, nghiệm thu xe cơ giới cải tạo tự thú, đầu thú, chủ động khai báo, tố giác tội phạm, tự nguyện khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Yêu cầu các cá nhân, tổ chức tích cực tố giác hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, tội phạm liên quan đến hoạt động đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo cách thức như sau: tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến sai phạm, tự nguyện phối hợp, chủ động đến cơ quan công an khai báo, cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ chứng minh vi phạm, tội phạm và tự nguyện nộp tiền thu lợi bất chính, khắc phục hậu quả (nếu có) để được hưởng chính sách khoan hồng, tình tiết giảm nhẹ.

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nào không tố giác, bao che hoặc cản trở điều tra thì xử lý nghiêm, không khoan hồng, không áp dụng tình tiết giảm nhẹ nếu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan chức năng khám xét Trung tâm đăng kiểm 49-03S (H.Đức Trọng) LV

Các tổ chức và cá nhân có liên quan trực tiếp đến hoặc thông qua dịch vụ bưu chính để cung cấp thông tin đến Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng (4 Trần Bình Trọng, P.5, TP.Đà Lạt) gặp điều tra viên Nguyễn Thành Chương, điện thoại: 0973153879.

Trường hợp tổ chức, cá nhân biết thông tin nhưng không có điều kiện đến địa chỉ trên thì liên hệ công an cấp huyện, xã nơi cư trú, làm việc để phản ánh, cung cấp thông tin, tài liệu. Đơn vị công an có trách nhiệm tiếp nhận và chuyển cho Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng. Thông tin về người báo tin, tố giác, trình báo sẽ được giữ bí mật theo quy định pháp luật.

Như Thanh Niên đã phản ánh, ngày 6.4.2023, các cơ quan tố tụng tỉnh Lâm Đồng tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Phan Hoàng Vũ, Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Lâm Đồng, cùng 4 bị can: Phạm Tấn Tấn (Phó phòng Kiểm định), Hồ Tấn Phương, Huỳnh Ngọc Hiệp (đăng kiểm viên) liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm 49-01S (TP.Đà Lạt), 49-02S (TP.Bảo Lộc) và 49-03S (H.Đức Trọng). Ngoài ra còn có bị can Phùng Văn Hồng (Thanh tra Sở GTVT Lâm Đồng). Các bị can trên bị khởi tố để điều tra tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức…