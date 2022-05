Kon Tum: Cửa hàng điện tử bị cháy sạch hàng hóa, thiệt hại trên 3 tỉ đồng

Ngày 6.5, Công an H.Ngọc Hồi (Kon Tum) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy cửa hàng điện tử, thiêu rụi toàn bộ hàng hóa.

Theo đó, khoảng 2 giờ sáng 6.5, cửa hàng buôn bán đồ dùng điện tử của ông Đặng Lê Quang (46 tuổi, trú tổ dân phố 2, TT.Plei Kần, H.Ngọc Hồi) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Ngọc Hồi khống chế đám cháy, không để lan ra bên ngoài.





Đến 6 giờ 50 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên 3 xe máy, hàng chục tủ lạnh, tivi, máy giặt... bị thiêu rụi hoàn toàn. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 3 tỉ đồng.

Công an H.Ngọc Hồi đang phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Kon Tum khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy cửa hàng điện tử. Theo nhận định ban đầu của chủ nhà, có thể hỏa hoạn do chập điện.