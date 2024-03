Kon Tum: Điều tra vụ vỡ nợ tiền tỉ tại huyện biên giới Ngọc Hồi

Ngày 20.3, ông Trần Sỹ Hải, Chủ tịch UBND thị trấn Plei Kần (H.Ngọc Hồi, Kon Tum) cho biết đang chỉ đạo công an thị trấn xác minh thông tin vỡ nợ tiền tỉ xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, ngày 16.3, nhiều người dân trên địa bàn H.Ngọc Hồi bất ngờ đến bao vây một căn nhà trên đường Hoàng Thị Loan (thị trấn Plei Kần) để đòi nợ.

Sau khi nắm được thông tin vụ việc, công an thị trấn đã nhanh chóng đến căn nhà trên để bảo vệ an ninh trật tự đồng thời hướng dẫn người dân làm đơn trình báo đến cơ quan công an.

Theo ông Hải, trước đây ông N.V.T và bà V.T.P (cùng 39 tuổi, trú tại tổ 2, thị trấn Plei Kần) sở hữu căn nhà nói trên nhưng đã bán nhà này để trả nợ. Sau đó, vợ chồng ông T. đã thuê lại căn nhà trên để mở tiệm ăn vặt và buôn bán trái cây.

Mấy ngày vừa qua xuất hiện thông tin gia đình ông T. vỡ nợ tiền tỉ nên nhiều người dân trên địa bàn thị trấn Plei Kần tìm đến nơi vợ chồng ông T. đang kinh doanh để đòi nợ. Hiện gia đình ông T. cũng đã rời khỏi địa phương. Vẫn chưa có thống kê cụ thể số tiền cũng như số người liên quan trong vụ việc.

"Theo thông tin ngoài lề thì có người cho vợ chồng ông T. vay mượn 500 - 600 triệu đồng. Khi nhiều người tìm đến nhà nhà ông T. đòi nợ, cơ quan công an đã đến bảo vệ an ninh trật tự đồng thời hướng dẫn người dân đến cơ quan chức năng trình báo. Tuy nhiên sau đó, chưa có ai đến trình báo nên vẫn chưa xác định được số người cho vay và số tiền nợ trong vụ việc", ông Hải nói.