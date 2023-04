Kon Tum: Vỡ nợ hàng chục tỉ đồng ở thị trấn Đăk Tô

Theo ông Thiện, hiện có nhiều người ở TT.Đăk Tô (H.Đăk Tô, Kon Tum ) đang lo lắng khi hay tin vợ chồng này tuyên bố vỡ nợ

Theo những người gửi đơn tố cáo, vợ chồng ông L. kinh doanh các mặt hàng gỗ mỹ nghệ nhiều năm nay và sở hữu nhiều nhà cửa, bất động sản. Từ năm 2020 đến đầu năm 2023, gia đình ông L. vay mượn của nhiều người số tiền lớn với lý do để "đáo hạn ngân hàng". Nhiều người đã đem tài sản, thậm chí còn đi vay tiền từ ngân hàng và vay của người khác để cho ông L. vay lại nhằm hưởng chênh lệch lãi suất.



Để tạo lòng tin cho mọi người, ban đầu, vợ chồng ông L. trả lãi sòng phẳng, đúng hẹn với lãi suất cao. Tuy nhiên, kể từ giữa tháng 2.2023 thì bắt đầu tìm nhiều lý do để né tránh việc trả nợ gốc lẫn lãi và sau đó tuyên bố vỡ nợ.

Cơ sở buôn bán đồ gỗ mỹ nghệ của gia đình ông L. ĐỨC NHẬT

Bà N.T.K (ở khối phố 4, TT.Đăk Tô) cho hay, nghe vợ chồng ông L. đặt vấn đề cần số tiền lớn để làm ăn nên bà đã cầm cố tài sản, đưa cho ông L. vay 2 lần là 4 tỉ đồng. Thời gian đầu, vợ chồng ông L. chi trả tiền lãi rất đúng thời hạn nhưng không được bao lâu thì tuyên bố vỡ nợ. Gia đình bà K. đã làm đơn khởi kiện vợ chồng ông L. đến TAND H.Đăk Tô.

Tương tự, trước Tết Nguyên đán 2023, ông L. đến nhà ông N.Đ.V (ở TP.Kon Tum) nói cần một số tiền để xử lý công việc, hứa qua tết sẽ trả. Vợ ông V. đã tin lời và đưa cho ông L. mượn 2,3 tỉ đồng. Thế nhưng, sau tết, gia đình ông L. tuyên bố không có khả năng trả nợ.

Xem xét chuyển hồ sơ sang công an

Theo thông tin của TAND H.Đăk Tô, cơ quan này đã nhận được 13 đơn khởi kiện gia đình ông L. để đòi nợ với số tiền trên 27,8 tỉ đồng. Cho vợ chồng ông L. vay nhiều nhất là bà T.T.L ở TT.Đăk Tô với 7,7 tỉ đồng. Những người còn lại cho vợ chồng ông L. vay từ vài trăm triệu đồng đến vài tỉ đồng.

Cũng theo TAND H.Đăk Tô, gia đình ông L. sở hữu 6 thửa đất tại TT.Đăk Tô. Trong đó, 2 thửa đất hiện đã bị tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phong tỏa tài sản; 2 thửa đất khác đang thế chấp tại ngân hàng; 2 thửa đất còn lại đã được ông L. chuyển nhượng cho em ruột vào ngày 14.2.2023.

Theo nhận định của TAND H.Đăk Tô, vụ việc có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Hiện TAND H.Đăk Tô đang xem xét chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan công an điều tra, giải quyết.

Ông Nguyễn Văn Thiện cho rằng ngoài 13 nạn nhân cho vay hơn 27,8 tỉ đồng, có thể còn nhiều trường hợp vì nhiều lý do nên chưa làm đơn khởi kiện. "Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã cử lực lượng công an đến nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh trật tự", ông Thiện nói.