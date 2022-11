Kon Tum: Đột nhập cửa hàng, 'cuỗm' 23 chiếc điện thoại di động

Ngày 30.11, Công an H.Sa Thầy (Kon Tum) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thu (31 tuổi, trú tại xã Ya Xiêr, H.Sa Thầy) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, anh Nguyễn Thành Luân (32 tuổi, trú tại TT.Sa Thầy, H.Sa Thầy) đến cơ quan công an trình báo việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 23 điện thoại di động tại cửa hàng của gia đình. Số điện thoại bị mất cắp chủ yếu mang nhãn hiệu iPhone.

Qua điều tra, Công an H.Sa Thầy đã xác định Nguyễn Văn Thu có liên quan trực tiếp đến vụ án. Tuy nhiên, qua rà soát, nghi phạm này đã bỏ trốn khỏi địa phương.





Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an H.Sa Thầy đã xác định Thu đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương. Ngay sau đó, đơn vị này đã phối hợp Công an TP.Thuận An (Bình Dương) vây bắt nghi phạm.

Tại CQĐT, Thu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Thu đã lợi dụng đêm khuya và trèo lên mái nhà, cắt tôn, rồi đột nhập vào bên trong cửa hàng điện thoại của anh Luân. Tại đây, Thu đã lấy trộm 23 điện thoại di động để bán lấy tiền tiêu xài.