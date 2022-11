Nghệ An: Bắt 6 nghi can thực hiện 25 vụ phá két sắt trộm tiền nhà chùa, nhà thờ

Ngày 24.11, thông tin từ Công an H.Nghi Lộc (Nghệ An), cơ quan này vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm cắp, bắt giữ 6 nghi can gây ra 25 vụ trộm tài sản tại các nhà chùa, nhà thờ ở tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Trước đó, đại diện một số nhà chùa, nhà thờ ở Nghệ An trình báo bị kẻ gian đột nhập phá két sắt để trộm tiền. Từ dấu vết tại hiện trường và các chứng cứ thu thập được, công an xác định các vụ trộm này có tổ chức và do một nhóm tội phạm gây ra.

Qua điều tra, cơ quan công an bắt giữ 6 nghi can, gồm: Lê Thanh Tú (22 tuổi), Nguyễn Tiến Kiên (22 tuổi), Nguyễn Xuân Đạt (18 tuổi), Lê Đức Quang (21 tuổi), N.T.T (16 tuổi, đều ngụ xã Nghi Trung, H.Nghi Lộc) và N.H.V (15 tuổi, ngụ xã Nghi Hoa, H.Nghi Lộc).





Bước đầu, các nghi can khai nhận, từ đầu tháng 8 đến khi bị bắt, nhóm này chạy xe máy đến các nhà chùa, nhà thờ để dò la. Sau đó lợi dụng đêm khuya, nhóm này cắt khóa đột nhập, sử dụng kìm cộng lực, búa đinh, xà cầy, dao nhọn… để cạy phá két sắt tại chỗ hoặc mang ra khu vực vắng để phá két lấy tiền.

Cơ quan công an xác định, từ tháng 8 đến nay, nhóm này thực hiện trót lọt 25 vụ trộm tại các nhà chùa, nhà thờ ở tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Công an đã thu giữ 10 két sắt cùng nhiều tang vật từ các vụ trộm cắp của nhóm nghi can này và đang tiếp tục điều tra vụ việc.