Kon Tum: Dùng iPhone 13 làm mồi nhử nữ sinh quay clip nóng rồi tống tiền

Dụ nữ sinh clip quay clip nóng để nhận điện thoại iPhone 13

Ngày 23.6, Công an H.Ngọc Hồi (Kon Tum) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Võ Huỳnh Thiện Tâm (19 tuổi, trú H.Châu Thành, Đồng Tháp) để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Tâm đã dụ nữ sinh quay clip nóng rồi dùng chính clip này để tống tiền nạn nhân.

Khoảng đầu năm 2021, em N.T. (đang học tại một trường THPT ở H.Ngọc Hồi) tham gia chơi minigame trên Facebook với phần thưởng là điện thoại iPhone. Em N.T. nhắn tin hỏi cách thức tham gia, ngay sau đó, Võ Huỳnh Thiện Tâm dụ dỗ N.T quay clip nóng để nhận quà tặng là điện thoại iPhone 13.

Sau đó, nữ sinh T. đã quay những video "nhạy cảm" theo hướng dẫn và gửi cho Tâm. Tuy nhiên, sau khi gửi các video, nữ sinh không nhận được điện thoại như đã hứa, Tâm cũng chặn mọi liên lạc.

Tống tiền nữ sinh bằng clip nóng

Đến tháng 5.2022, Tâm bất ngờ dùng những video "nhạy cảm" này để đe dọa, uy hiếp, yêu cầu nữ sinh N.T phải chuyển tiền vào tài khoản của mình.

N.T. đã 3 lần chuyển tiền theo yêu cầu của Tâm với số tiền 2 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó Tâm vẫn tiếp tục đe dọa, yêu cầu chuyển thêm tiền. Để uy hiếp, Tâm vào các trang mạng, hội nhóm trên facebook của H.Ngọc Hồi và đưa hình ảnh "nhạy cảm" rõ mặt em N.T khiến nữ sinh này vô cùng lo lắng. Ngày 13.6, gia đình đã đưa N.T tới trình báo công an H.Ngọc Hồi.





Nhận đơn trình báo, Công an H.Ngọc Hồi xác định kẻ cưỡng đoạt tiền của nữ sinh N.T đang ở tại khu nhà trọ thuộc Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Cơ quan công an xác định nghi can thực hiện cưỡng đoạt là Võ Huỳnh Thiện Tâm, lúc này nghi can đã di chuyển về Đồng Tháp. Tổ công tác bắt được Tâm tại tỉnh Đồng Tháp, sau đó áp giải Tâm về Công an H.Ngọc Hồi để phục vụ công tác điều tra.

Kiểm tra điện thoại của Tâm, cơ quan công an thu giữ vật chứng gồm tài khoản Facebook tống tiền, tin nhắn tống tiền và đặc biệt ngoài clip nóng của bị hại, còn nhiều clip nóng khác. Với những tang chứng, vật chứng này, Tâm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, Tâm là tân sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP.HCM và chuẩn bị nhập học vào tháng 8.