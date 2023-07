Kon Tum: Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều mô hình hiệu quả

Ngày 24.7, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc H.Đăk Hà vừa tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dự ngày hội có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tại Kon Tum.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát biểu tại ngày hội N.X

Trong những năm qua, H.Đăk Hà luôn xác định việc triển khai, thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ trọng tâm.

Ban chỉ đạo huyện đã triển khai nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự, camera an ninh, tiếng kẻng an ninh… thu hút đông đảo người dân tham gia.

Thông qua phong trào, người dân đã chủ động cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp chính quyền và lực lượng công an giải quyết được nhiều vụ việc..., qua đó tình hình tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện giảm đều qua các năm.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh trao quà cho các gia đình chính sách, người có công

N.X

Nhân dịp này Bộ Công an trao tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 2 cá nhân và tặng bằng khen cho 1 cá nhân; UBND tỉnh Kon Tum tặng bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân; Công an tỉnh Kon Tum và UBND H.Đăk Hà tặng giấy khen cho 12 tập thể và 21 cá nhân.

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023), Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng 30 suất quà cho người có công với cách mạng và 20 gia đình chính sách ở xã Ngọc Wang (H.Đăk Hà); UBND tỉnh Kon Tum và các tổ chức mặt trận, đoàn thể của tỉnh, của H.Đăk Hà cũng có nhiều phần quà tri ân người có công với cách mạng và gia đình chính sách.