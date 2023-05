Kon Tum: Trộm bò về nhà xẻ thịt rồi đem bán

Sau khi trộm được 3 con bò của người dân, Can chuẩn bị lùa bò đi bán thì gặp phải công an nên bỏ chạy vào rẫy mì bỏ trốn. Rẫy mình rộng 80 ha, công an phải dùng flycam để truy tìm nghi can trộm bò.