Kristen Stewart sẵn sàng hồi sinh 'Twilight' với phiên bản làm lại

Kristen Stewart - nữ diễn viên thủ vai Bella Swan bên cạnh Robert Pattinson trong vai Edward Cullen, khẳng định cô sẽ không từ chối cánh cửa quay trở lại với "vũ trụ Twilight".

Tương lai về phiên bản làm lại của 'Twilight'

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Entertainment Tonight, Kristen Stewart cho biết cô cam kết sẽ tham gia nếu có cơ hội đạo diễn phiên bản làm lại của bộ phim từng gây sốt toàn cầu, E! News đưa tin ngày 6.1.

Kristen Stewart đang cân nhắc về vai trò đạo diễn cho phiên bản làm lại của loạt phim Twilight Ảnh: The Desert Sun

Theo Kristen Stewart, điều kiện tiên quyết để cô nhận lời là dự án phải có nguồn kinh phí đủ lớn và nhận được sự ủng hộ nghiêm túc từ ê kíp sản xuất. "Hãy tưởng tượng nếu chúng tôi có một ngân sách dồi dào cùng thật nhiều tình yêu và sự hậu thuẫn. Tôi rất muốn đọc lại kịch bản và chuyển thể lại tác phẩm", nữ diễn viên chia sẻ. Cô nói thêm: "Vâng, tôi sẽ làm bản remake. Tôi sẽ làm thật hoàn hảo. Tôi cam kết".

Dù sẵn sàng ngồi vào ghế đạo diễn, Kristen Stewart khẳng định cô không có ý định thay đổi tinh thần của loạt phim từng làm nên dấu ấn của một thập kỷ. Theo nữ diễn viên 35 tuổi, mỗi đạo diễn tham gia Twilight đều mang dấu ấn cá nhân rất rõ nét, phản ánh đúng tinh thần của thời điểm bộ phim ra đời. "Tôi yêu những gì các đạo diễn đã làm với loạt phim. Họ rất cá tính, có phần khác biệt và hoàn toàn sống trong khoảnh khắc, khi chính họ cũng chưa hình dung hết về sự bùng nổ sau này", Kristen Stewart nói.

Trong khi đó, những câu chuyện hậu trường của Twilight cũng tiếp tục thu hút sự chú ý. Đạo diễn Catherine Hardwicke, người thực hiện phần phim đầu tiên ra mắt năm 2008, gần đây đã chia sẻ trải nghiệm của bà sau thành công vang dội của tác phẩm. Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian ngày 9.7.2025, Catherine Hardwicke kể lại việc bà chỉ nhận được một chiếc bánh cupcake nhỏ làm quà chúc mừng, trong khi theo bà, nếu là đạo diễn nam, phần thưởng có thể là một hợp đồng lớn hoặc những đặc quyền đáng kể hơn.

Kristen Stewart và Robert Pattinson trong loạt phim Twilight từng tạo nên cơn sốt toàn cầu Ảnh: Summit Entertainment

Thực tế, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Stephenie Meyer đã thu về 407 triệu USD trên toàn cầu, theo số liệu của Forbes, trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh đáng nhớ nhất thời điểm đó.

Về phía tác giả Stephenie Meyer, bà cũng từng tiết lộ rằng câu chuyện về Twilight vẫn chưa thực sự khép lại. Trong cuộc trò chuyện với Good Morning America hồi tháng 9.2025, nữ nhà văn cho biết bà đã phác thảo thêm nhiều câu chuyện mới xoay quanh các nhân vật, dù chưa chắc sẽ xuất bản trong tương lai. Stephenie Meyer khẳng định, dù các bản thảo đó có được hoàn thiện hay không, người hâm mộ cũng đã biết cái kết của Bella, Edward và Jacob. "Bella và Edward đã dừng lại ở phần Breaking Dawn, nhưng trong tâm trí tôi, câu chuyện của họ vẫn tiếp tục", bà chia sẻ.

Những phát biểu mới của Kristen Stewart và nhà văn Stephenie Meyer đang làm dấy lên kỳ vọng về khả năng Twilight sẽ trở lại màn ảnh với một diện mạo mới, đồng thời mở ra cuộc thảo luận về cách các tác phẩm kinh điển được tái sinh trong bối cảnh điện ảnh đương đại.