Ký hồ sơ khống, 3 cựu Phó chủ tịch thành phố Long Xuyên cũ hầu tòa

Ngày 4.2, sau gần 1 tuần xét xử sơ thẩm và nghị án, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bảo Sinh (50 tuổi) và Đào Văn Ngọc (63 tuổi, cùng là cựu Phó chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cũ) mỗi bị cáo 3 năm tù treo, thời gian thử thách 5 năm, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh trên, Huỳnh Giang Sơn (65 tuổi, cựu Phó chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên cũ) bị phạt 2 năm tù treo và thời gian thử thách 4 năm.

Các bị cáo tại phiên tòa ẢNH: CTV

Ngoài ra, cũng với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Nguyễn Thanh Phong (38 tuổi, cựu nhân viên hợp đồng Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên cũ) bị phạt 1 năm 3 tháng 15 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) và 25 bị cáo khác bị phạt từ 1 năm cải tạo không giam giữ hoặc từ 2 - 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 - 5 năm.

Liên quan vụ án, HĐXX tuyên sung vào ngân sách nhà nước 2,84 tỉ đồng do các bị cáo và người liên quan giao nộp, để đảm bảo quá trình thi hành án. Đồng thời, buộc các đồng thừa kế của ông Võ Văn Trung (liên quan vụ án nhưng đã chết) bồi thường thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền trên 1,7 tỉ đồng.

Liên quan vụ án, có 3 cựu Phó chủ tịch UBND TP.Long Xuyên (cũ) bị tuyên phạt tổng mức án 8 năm tù, nhưng cho hưởng án treo ẢNH: CTV

Giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai đối tượng

Theo cáo trạng, từ năm 2018 - 2022, Võ Văn Trung (cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên và Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên cũ) trực tiếp phụ trách, quản lý giao nền, bố trí nền dự án đối với các nền tái định cư cấp cho những người được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Lợi dụng chức vụ được giao, Trung làm khống 5 hồ sơ tái định cư, tự soạn quyết định giao đất cho người thân trong gia đình, cắt ghép chữ ký của lãnh đạo UBND thành phố Long Xuyên để lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả. Sau đó, Trung hoàn tất thủ tục xin giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rồi chuyển nhượng cho người khác để hưởng lợi.

Mở rộng điều tra giai đoạn năm 2010 - 2022, cơ quan chức năng xác định Trung đã làm khống tổng cộng 23 hồ sơ, trong đó 19 hồ sơ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng đối tượng tái định cư. Sau khi bị phát hiện, ngày 1.8.2022, Trung tự tử.

Cơ quan điều tra kết luận, các bị cáo Nguyễn Bảo Sinh, Đào Văn Ngọc, Huỳnh Giang Sơn cùng 26 cán bộ thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng Đăng ký đất đai, bộ phận một cửa và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên (cũ) đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, thẩm định hồ sơ, dẫn đến việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai đối tượng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 6,8 tỉ đồng.

Trong đó, Nguyễn Bảo Sinh ký 16 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 4,89 tỉ đồng; Đào Văn Ngọc ký 10 hồ sơ, thiệt hại hơn 3,5 tỉ đồng; Huỳnh Giang Sơn ký 1 hồ sơ, thiệt hại 1,53 tỉ đồng. Nhiều cán bộ khác cũng chịu trách nhiệm liên quan, gây thiệt hại từ hàng trăm triệu đến vài tỉ đồng.

Đối với Võ Văn Trung, người có hành vi làm khống hồ sơ xin giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm thu lợi, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tuy nhiên, do Trung đã chết trước khi vụ án được khởi tố nên không xem xét xử lý hình sự.

Một số cá nhân khác là cán bộ thành phố Long Xuyên, công chứng viên, người đứng tên hồ sơ hoặc người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác định có sai phạm hoặc thiếu sót, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc không biết việc làm giả hồ sơ nên không bị xử lý hình sự.