Kỳ họp thứ 10 sẽ thông qua 47 - 50 dự án luật

Tại phiên họp, Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng cho biết dự kiến tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 43 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 12 nhóm nội dung về KT-XH, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Bên cạnh đó, hiện vẫn còn 11 nội dung Chính phủ đề nghị đưa vào chương trình nhưng chưa nhận được tờ trình.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp Ảnh: TTXVN

Ông Tùng cũng cho biết dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp thứ 10 là khoảng 42 ngày; đồng thời xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội 2 phương án bố trí thời gian. Trong đó, phương án 1, kỳ họp tiến hành theo 2 đợt với thời gian nghỉ giữa 2 đợt là 8 ngày, dự kiến khai mạc ngày 20.10 và bế mạc ngày 18.12. Phương án 2, Quốc hội họp liên tục để kỳ họp kết thúc sớm (dự kiến bế mạc ngày 12.12; dự phòng ngày 13.12).

Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi chia sẻ tại kỳ họp thứ 10, Ủy ban Kinh tế - Tài chính được giao chủ trì thẩm tra 34 nội dung, trong đó có 15 dự án luật, nhưng đến nay ủy ban mới nhận được 5 hồ sơ, còn 29 nội dung chưa có. Nhấn mạnh thời gian rất gấp, nhiều nội dung lớn, phức tạp như sửa đổi luật Đất đai, luật Quy hoạch, ông Mãi đề nghị các cơ quan phối hợp nhịp nhàng hơn trong việc gửi hồ sơ, tài liệu để cơ quan thẩm tra có thời gian nghiên cứu, cho ý kiến.

Báo cáo tại phiên họp, Phó thủ tướng Lê Thành Long cho biết Chính phủ đã làm việc liên tục ngày đêm để chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội. Tuy nhiên, đúng như Tổng thư ký và thành viên Thường vụ Quốc hội phản ánh, cho tới nay việc trình hồ sơ, tài liệu vẫn còn chậm. Theo ông Long, trong số các dự án luật trình tại kỳ họp 10 có 2 đạo luật hết sức quan trọng là luật Đất đai và luật Quy hoạch. Tuy nhiên, việc sửa luật Đất đai "khó quá và cũng còn nhiều ý kiến khác nhau". Do đó, Chính phủ sẽ tiếp tục họp để trao đổi, thống nhất, sau đó báo cáo Bộ Chính trị và Quốc hội.

Về tổ chức kỳ họp, Phó thủ tướng Lê Thành Long nhất trí phương án họp liên tục và không nghỉ giữa 2 đợt họp để đảm bảo tính liên tục và giải quyết khối lượng công việc lớn.

Kết luận phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan bám sát quy định để chuẩn bị nội dung của kỳ họp đảm bảo chất lượng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát thật kỹ, xem lại các dự án luật đủ điều kiện để thông qua tại kỳ họp sắp tới.

"Tại kỳ họp 10 lần này, làm gì thì làm cũng không bỏ sót được luật Đất đai sửa đổi. Đây là vấn đề Bộ Chính trị, T.Ư Đảng cho ý kiến rồi. T.Ư cho ý kiến gì thì chúng ta tháo gỡ cái đó, đừng vượt xa nữa", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và nói thêm nếu tại kỳ họp 10 không thông qua được luật Đất đai, luật Quy hoạch sửa đổi thì rất khó khăn cho chính quyền 2 cấp vì các địa phương đều đang chờ.

Nhấn mạnh đa số ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cả Chính phủ thống nhất kỳ họp thứ 10 sẽ họp liên tục, không nghỉ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội quyết liệt, sẵn sàng làm việc tới 2 - 3 giờ sáng, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để giải quyết khối lượng 47 - 50 dự án luật tại kỳ họp 10.

"Chúng ta phải phối hợp để tại kỳ họp cuối cùng Quốc hội khóa XV này, huy động mọi nguồn lực, tổng tiến công để hoàn thành kỳ họp thứ 10 một cách trọn vẹn nhất", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.