Ký kết MOU tại New Zealand: Chương mới của Care For Việt Nam

Đồng thời, việc này cũng tái khẳng định cam kết bền bỉ của CFVN trong việc mang đến cho người tiêu dùng Việt những sản phẩm dinh dưỡng chuẩn mực, chất lượng cao từ New Zealand.

Với việc ký MOU 2025, CFVN không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược phát triển sản phẩm mà còn mở ra cơ hội mới cho sự kết nối với những tiêu chuẩn sản xuất quốc tế trong bối cảnh thị trường dinh dưỡng trong nước diễn ra cạnh tranh khốc liệt, với xu hướng tiêu dùng ngày càng nghiêng về những sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn và có tính bền vững cao.

Bước đi chiến lược trong kỷ nguyên mới

Theo số liệu sơ bộ từ Cục Hải quan, tháng 5/2025, New Zealand tiếp tục giữ vị trí top đầu trong số các thị trường cung cấp sữa và sản phẩm từ sữa cho Việt Nam, với kim ngạch hơn 191 triệu USD, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước. Nhận thấy tiềm năng nổi trội của nguồn sữa từ quốc đảo này, hơn 12 năm qua CFVN kiên định đưa những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao từ New Zealand về Việt Nam, tạo dựng nền tảng hợp tác bền chặt với các đối tác quốc tế.

Được biết, nhằm chinh phục thị trường bằng những giá trị thực, năm 2023 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi CFVN tiến hành tái cấu trúc toàn diện để gia tăng năng lực nội tại.

Doanh nghiệp chủ động kiểm soát toàn bộ quy trình – từ lựa chọn nguyên liệu, ứng dụng công nghệ đến phát triển sản phẩm. Đây là quyết định không hề dễ dàng, bởi nó đòi hỏi sự thay đổi mạnh mẽ về định hướng, quy mô đầu tư cũng như phương thức tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, đó chính là con đường duy nhất để CFVN tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững và mang tới nhiều giá trị thiết thực cho người tiêu dùng. Việc ký kết MOU lần này với các đối tác uy tín từ New Zealand chính là bước đi tiếp theo, góp phần hoàn thiện bức tranh chiến lược đó.

Ông Phạm Sơn Tùng (đứng thứ 4 từ trái qua) chụp hình cùng các đối tác tại lễ ghi nhớ hợp tác

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Sơn Tùng - Phó chủ tịch CF Holdings đồng thời là Cố vấn cấp cao Ban Điều hành Care For Việt Nam cho hay "Đây là bước đi chiến lược trong mục tiêu go global – với định hướng tập trung chủ động chuỗi cung ứng cùng các đối tác quốc tế, và cam kết "chất lượng là cốt lõi". Chúng tôi tin tưởng rằng sự đồng hành chặt chẽ giữa CFVN và các đối tác New Zealand sẽ tạo nên những đột phá mới, đóng góp tích cực vào hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chủ động và bền vững trong tương lai. Đặc biệt, sự kiện này càng trở nên ý nghĩa hơn khi diễn ra vào dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - New Zealand (1975 - 2025), như một minh chứng sống động cho tầm nhìn "Hướng tới những tầm cao mới".

Từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng: "Chặng đường tối ưu chuỗi giá trị"

Được biết, GMP Dairy - "ông lớn" ngành sữa tại Auckland - nổi bật với hệ thống chế biến đạt chuẩn dược phẩm cùng các dòng sản phẩm sữa công thức hữu cơ được chứng nhận an toàn bởi Eurofin và MPI. Còn nhà máy Nutrizone Pharma tại Auckland, nổi bật với khả năng sản xuất đa dạng từ viên nang, viên nén đến bột và softgel. Với quy trình đạt chuẩn quốc tế và kiểm toán định kỳ 3 tháng một lần bởi Bộ Công nghiệp Cơ bản New Zealand (MPI), nhà máy đảm bảo yếu tố an toàn, vệ sinh và tính đồng nhất cho từng lô sản phẩm.

Đặc biệt, Carefore Global NZ đóng vai trò như một "trái tim công nghệ" trong chuỗi cung ứng, đảm bảo mọi sản phẩm sẽ đáp ứng đúng định hướng nghiên cứu và phát triển (R&D) của CFVN.

Cú bắt tay với các doanh nghiệp New Zealand - quốc gia được coi là "cái nôi" của ngành thực phẩm đạt chuẩn quốc tế - hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược, góp phần đưa CFVN vươn xa và kiến tạo giá trị bền vững cho thị trường dinh dưỡng Việt Nam trong tương lai.

Ông Stelios Simpson, Tổng Giám đốc GMP Dairy, khẳng định cách tiếp cận hướng đến tương lai này thể hiện rõ cam kết chung của các bên trong việc mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe tiên tiến trên toàn cầu.

Ông nhấn mạnh "Thông qua mối quan hệ hợp tác này, chúng tôi sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ, cùng nghiên cứu, phát triển và đưa ra thị trường những sản phẩm dinh dưỡng - chăm sóc sức khỏe đột phá dành cho người tiêu dùng Việt Nam, và xa hơn là cộng đồng quốc tế. Việc kết hợp thế mạnh chuyên môn cùng thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới sẽ giúp chúng tôi chủ động ứng phó trước những thách thức toàn cầu về sức khỏe và dinh dưỡng, đồng thời tận dụng kịp thời các cơ hội mới nổi trong ngành".

Đại diện GMP dairy, Care For Việt Nam và Carefore Global New Zealand (từ trái qua) ký kết biên bản MOU 2025

Nhờ sự hợp tác này với các bên, CFVN không chỉ đảm bảo nguồn cung ổn định, kiểm soát chất lượng khắt khe mà còn tối ưu chi phí, tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Người tiêu dùng Việt vì thế được tiếp cận nhanh chóng hơn với các sản phẩm dinh dưỡng quốc tế hàng đầu, đa dạng về lựa chọn, an toàn và hiệu quả vượt trội. Đây là những giá trị cốt lõi giúp CFVN nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời củng cố niềm tin và uy tín thương hiệu trên thị trường.

Với việc ký kết MOU 2025 cùng các đối tác quốc tế từ New Zealand, CFVN đã khẳng định năng lực tiên phong trong việc kết nối sức mạnh nội lực của doanh nghiệp Việt Nam với những tiêu chuẩn và tiến bộ toàn cầu, hướng đến mục tiêu "sức khỏe bền vững - hội nhập quốc tế". Những bước đi chiến lược mà CFVN thực hiện hôm nay sẽ chính là nền tảng vững chắc cho thành công lớn lao trong tương lai, đưa doanh nghiệp Việt Nam chạm tới tầm vóc toàn cầu.