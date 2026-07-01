Kỷ luật cảnh cáo hiệu trưởng ở Cà Mau do sai phạm quản lý, điều hành

Ngày 1.7, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, ông Võ Văn Bửu, Chủ tịch UBND xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau, vừa ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Việt Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Tạ Tài Lợi, do để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, điều hành nhà trường.

Theo quyết định kỷ luật, ông Cường chịu trách nhiệm đối với 8 nhóm sai phạm, gồm: buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát; không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo; không tổ chức lớp riêng để phụ đạo theo quy định; không đổi trừ tiết dạy 2 buổi/ngày với định mức tiết dạy của giáo viên.

Trường THCS Tạ Tài Lợi, thuộc xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau - nơi ông Nguyễn Việt Cường giữ chức vụ hiệu trưởng

ẢNH: CTV

Bên cạnh đó, nhà trường không lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; sai phạm trong thu, chi tiền dạy học 2 buổi/ngày và công khai tài chính của nhà trường; công khai tài chính chưa đầy đủ và hình thức công khai không đúng quy định; để kế toán, thủ quỹ và các cá nhân liên quan thực hiện các nội dung sai quy định trong thời gian dài.

Theo quyết định, trong thời gian chịu tác động của hình thức kỷ luật, ông Nguyễn Việt Cường không được xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hoặc giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn theo quy định.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau ban hành kết luận thanh tra đột xuất đối với Trường THCS Tạ Tài Lợi. Kết luận thanh tra xác định nhà trường tồn tại 8 nội dung vi phạm, đồng thời kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo UBND xã Đông Hải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với ông Nguyễn Việt Cường, Hiệu trưởng nhà trường.

Thanh tra cũng đánh giá những tồn tại, hạn chế tại Trường THCS Tạ Tài Lợi diễn ra trong nhiều năm, chủ yếu liên quan đến nghiệp vụ hành chính, quản lý tài chính và tài sản công. Qua đối chiếu hồ sơ, cơ quan thanh tra xác định các sai phạm ở mức độ ít nghiêm trọng.

Theo kết luận thanh tra, những hạn chế trong công tác quản lý thu, chi tài chính chủ yếu xuất phát từ năng lực quản lý, sự lúng túng trong việc áp dụng các quy định pháp luật và việc chưa xây dựng, cập nhật đầy đủ quy chế chi tiêu nội bộ. Cơ quan thanh tra chưa phát hiện dấu hiệu cố ý làm trái, tham nhũng hoặc trục lợi cá nhân và các khoản thu cơ bản được sử dụng phục vụ hoạt động chung của nhà trường.