Kỷ luật cảnh cáo nguyên Chủ tịch, nguyên Phó chủ tịch tỉnh Bắc Giang

Cụ thể, tại Quyết định số 1275/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ẢNH: BACGIANG.GOV.VN





Ông Linh bị kỷ luật do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày 22.5.

Tại Quyết định số 1276/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lại Thanh Sơn, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Sơn cũng có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng, thời gian thi hành kỷ luật từ ngày 22.5.

Ông Lại Thanh Sơn, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang ẢNH: CỔNG TTĐT TỈNH BẮC GIANG

Trước đó, cuối tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật cảnh cáo với ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và ông Lại Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang.

Các ông Nguyễn Văn Linh, Lại Thanh Sơn đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.