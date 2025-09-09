Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

Tuệ Nguyễn
09/09/2025 17:07 GMT+7

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Thân Văn Mưu, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa ban hành thông cáo báo chí kỳ họp thường kỳ tháng 8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh. 

Theo đó, tại kỳ họp dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã xét, thi hành kỷ luật đối với ông Thân Văn Mưu, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. 

Qua xem xét, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy, ông Thân Văn Mưu đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết giảm nhẹ, căn cứ Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6.7.2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh quyết định thi hành kỷ luật ông Thân Văn Mưu bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Thân Văn Mưu là Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2005 - 2010.

Tin liên quan

Bắc Ninh kỷ luật loạt cán bộ sai phạm đất đai, y tế, bảo hiểm xã hội

Bắc Ninh kỷ luật loạt cán bộ sai phạm đất đai, y tế, bảo hiểm xã hội

Trong 2 ngày 16.12 và 19.12 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã họp xem xét, thi hành kỷ luật một số tổ chức Đảng và cá nhân vi phạm.

