Kỷ luật cảnh cáo Phó chủ tịch Tuyên Quang Vương Ngọc Hà

Ngày 13.11, Ủy ban Kiểm tra T.Ư tổ chức Kỳ họp thứ 16 tại Hà Nội dưới sự chủ trì của ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Bà Vương Ngọc Hà, Phó chủ tịch tỉnh Tuyên Quang ẢNH: BÁO TUYÊN QUANG

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030 cùng một số tổ chức đảng, đảng viên.

Nhiều cán bộ bị kỷ luật vì sai phạm trong kỳ thi

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Đảng ủy UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030 vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm rất nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Nhiều cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; có hành vi tiêu cực, bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ủy ban Kiểm tra T.Ưquyết định kỷ luật cảnh cáo bà Vương Ngọc Hà, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thi tỉnh Tuyên Quang.

Cùng hình thức kỷ luật cảnh cáo còn có Đảng ủy UBND tỉnh, Đảng ủy Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 5 cá nhân khác gồm: ông Bùi Quang Trí, Phó giám đốc Sở GD-ĐT, Phó chủ tịch Hội đồng thi; ông Vũ Lương Thạch, Phó chánh Thanh tra tỉnh; ông Đinh Thế Hiệp, Phó giám đốc Sở GD-ĐT; bà Hoàng Thị Thu Hà, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT và ông Hoàng Đức Trinh, cán bộ Công an phường Minh Xuân.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định kỷ luật khiển trách nhiều tổ chức đảng và 13 cá nhân, trong đó có ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; ông Hoàng Việt Phương, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cùng nhiều lãnh đạo, cán bộ ngành giáo dục và công an.

Đối với ông Vũ Đình Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật. Ông Đàm Bạch Dương, Phó hiệu trưởng Trường đại học Hòa Bình, Trưởng đoàn kiểm tra công tác coi thi năm 2026 tại Tuyên Quang, cũng có vi phạm nghiêm trọng đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Yêu cầu xem xét trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên liên quan

Không chỉ kỳ thi năm 2026, Ủy ban Kiểm tra T.Ư còn chỉ ra vi phạm của Đảng ủy UBND tỉnh Hà Giang (cũ) và Đảng ủy UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm 2024 và 2025.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm các tổ chức đảng, đảng viên liên quan; ban hành quyết định kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng và 21 đảng viên, xóa tên 1 đảng viên theo kết luận.

Đối với trách nhiệm thuộc Đảng bộ Bộ GD-ĐT, cơ quan này cũng được yêu cầu chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với các tổ chức đảng, đảng viên liên quan; sửa đổi, bổ sung quy chế thi tốt nghiệp THPT để bảo đảm chặt chẽ, tránh phát sinh vi phạm.