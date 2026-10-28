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    Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị kỷ luật nguyên Phó chủ tịch tỉnh Cao Bằng

    Thu Hằng
    Thu Hằng
    Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật hai ông Trịnh Trường Huy, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng và nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Ngọc Thư do có những vi phạm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

    Ngày 28.10, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã họp kỳ thứ 15 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Trần Sỹ Thanh.

    Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị kỷ luật nguyên Phó chủ tịch tỉnh Cao Bằng- Ảnh 1.

    Ông Trịnh Trường Huy, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

    ẢNH: BÁO QĐND

    Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã xem xét báo cáo đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật các đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Cao Bằng.

    Theo đó, ông Trịnh Trường Huy, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Nguyễn Ngọc Thư, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT và Cao Bằng được xác định đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

    Theo Ủy ban Kiểm tra T.Ư, hai cán bộ này đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện chức trách, nhiệm vụ; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

    Các vi phạm được xác định gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.

    Giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

    Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và các thành viên Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

    Qua giám sát, cơ quan này ghi nhận những ưu điểm của tập thể và các cá nhân liên quan, đồng thời chỉ ra một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; công tác cán bộ; việc thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

    Ngoài ra, những hạn chế còn liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và các dự án đầu tư; việc thực hiện kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; cũng như công tác kê khai tài sản, thu nhập.

    Ủy ban Kiểm tra T.Ư yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cùng các đảng viên thuộc diện giám sát nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm; đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm và hạn chế đã được chỉ ra.

    Kết quả thực hiện các biện pháp khắc phục phải được báo cáo về Ủy ban Kiểm tra T.Ư. 


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